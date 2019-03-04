小英喊話 日本不會搭理

2019年03月04日 04:12 中國時報 李明

蔡總統日前接受日本《產經新聞》專訪時，針對北京的威脅，要求與日本政府展開「安保對話」，認為雙方應共享解放軍的即時情報，也期待日本「克服法律的障礙」，在傳統軍事和網路戰方面進行合作。蔡總統的表態，與外交部長吳釗燮去年的說法一脈相傳。

去年6月底，外交部長吳釗燮就曾呼籲台北與東京展開「對中安保對話」，蔡、吳兩位高層的呼籲理念互補。簡言之，即是感受中國大陸的外交與軍事壓力加大，強調對台美安保合作有自信，寄望作為美國同盟國的日本能夠仿效。吳釗燮甚至明言，「如果日本政府不希望公開對話，也可以不公開形式進行」，有點強要日本埋單的味道。

國際間本就少有不具外交關係的首長向對手國政府發言，要求做某某事或不做某某事，而對手國政府也沒有回應的必要。吳釗燮去年的發言形同白搭，而蔡英文這次以最高首長層級發言，看似加重了份量，但一如所料，日本不會給予任何回應，其後果更傷台灣顏面，國人更受挫折。

去年吳釗燮的「對日喊話」，連《產經新聞》都指出，台灣政府官員向沒有邦交的日本提出執政者對話非常罕見，依此類推，那麼，由台灣最高領導人做同樣的事，不就更「空前絕後」了？

日本是一個注意禮數的民族，很多事採取漸進迂迴方式，有時還必須要拐彎抹角，通常須保留餘地，否則一定壞事。如果吳與蔡抱持直來直往的心態，不但誤事，更是誤國。吳、蔡拉日制中，跟拉美制中一樣，是基於相同的心態，就是要完成不可能的台獨大業。外交政策若如此貪圖僥倖，則台灣未蒙其利反受其害。

日本是一個謹慎將事、謀定後動的國家，尤其是外交，日本處在美、中夾縫當中，自是小心以對。特別是冷戰結束後，日本調整外交政策，國家安全不能凡事依賴美國，但更不能無端挑釁中國。去年10月安倍首相訪問北京之後，雙方目前正全力修補關係。日本嚮往的是：緩和釣魚台國有化以來的中日對立、在朝鮮半島問題找到共同利益、日本對大陸一帶一路具有興趣，以及今秋邀請中國國家主席習近平訪日等。日本人的個性也很怕麻煩別人，此時蔡英文為了競選連任，出口轉內銷，使出了這招，還真讓安倍政府有苦說不出。

今年是1919年朝鮮半島爆發抗日「三一運動」100周年，南韓總統文在寅在「三一節」紀念大會上強調，南韓必須清除不當的親日勢力，才能建立健康正常的韓日關係，對日外交方能面向未來，而且強調「堅守民族正氣是國家的責任與義務」。相對於南韓的對日作為，台灣做到了哪些「堅守民族正氣」的努力？執政的民進黨政府能不汗顏？（作者為國立政治大學外交系教授）

(中國時報)