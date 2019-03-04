國民黨就怕「萬一」？

2019年03月04日 04:12 中國時報 曹俊漢

國民黨公布了2020總統大選候選人提名的「初選七三機制」。黨主席吳敦義又補充說：「為了最後勝利，還是要保留徵召的可能性。」似又出現了徵召機制。初選對徵召是並列，抑或互斥？頓然引起黨內的訝異與質疑，其中以前立法院長王金平最具代表。

王金平反對的理由有三：破壞初選制度的公平性、法律性，並懷疑吳敦義有拱韓國瑜出馬、自己作King Maker的圖謀。王這一說法值得斟酌，因為他對民主政治下的選舉文化犯了數項認知的錯誤，不但對國民黨贏得2020構成障礙，對政治民主的教育也有極大的扭曲。茲說明如下：

一、政治就是取得權力的過程，在民主國家的方法便是選舉。國民黨的初選與徵召都是在推薦最強候選人的過程，其間沒有互斥性，只有策略運用的問題。

二、國民黨的初選不是「制度」，僅能視為策略，這與美國的初選制度完全不同，因為美國是公費辦理，百年來已形成一種制度。王金平稱破壞國民黨的初選制度是不正確的說詞。

三、選舉的最高目的在贏得執政的權力，初選候選人若無法擊敗競爭對手，顯然策略失效，得另尋補救的方略，徵召應是一種「權變」的措施，應不違背政黨競爭權力的目標，顯與公平性沒有關係。

初選與徵召雖沒有互斥性，但在過程上卻有時間前後序列的考量。吳敦義所說的話顯然在時間與形勢上沒有把握其重點，殊欠考量。因為吳同時將初選與徵召並列討論，忽視其時間序列，顯有視為一種「制度」的問題。殊不知，徵召的出現是一種「情勢變遷原則」的適用。當情勢未到那一刻，吳主席的話難免會引起有意參選者反彈。

果真國民黨最後必須祭出徵召，那也是因為「形勢比人強」，不但候選人心知肚明，而社會也會因民調歷歷在目，讓徵召成為共識，此時情勢變遷原則的適用便會自然出現。吳主席大可不需在此時黨內初選尚未舉行之時，就說出「萬分之一的可能性」這種話。雖然他認為要「非常鄭重、謹慎，不能隨便為之」，殊不知他自己便是不夠鄭重、謹慎，才說這樣不適宜的話，也難怪王金平會有「很奇怪」的質疑。

國民黨的初選決議是經過黨中央通過的，自有其正當性與法律性。情勢變遷原則的適用也必須有嚴格正當性與法律性的考驗，因之，果真「萬分之一」的機會出現，這項原則的適用必須要有多數國民黨黨員投票的背書方可為之，至少也要召開臨時全國黨員代表大會以多數決通過。

顯然，國民黨當務之急便是團結，爭議初選與徵召是沒有意義的，須知「形勢比人強」，掌握權變的道理，才是權力鞏固之途。（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)