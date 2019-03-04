2019年03月04日 04:12 中國時報 張瑞雄

加拿大司法部日前同意法院啟動引渡華為財務長孟晚舟的司法程序，讓孟赴美受審，中國則痛批美、加濫用引渡條約。孟晚舟一案背後牽涉的就是中、美在5G技術上的角力。

日前在西班牙召開的「2019世界行動通訊大會」（MWC），除了展出很多新型手機外，另一個大話題就是5G。目前國外幾乎所有的主要運營商都已開始部署5G網路，隨著高通新的5G數據機和更多的5G手機在MWC推出，讓人感覺5G瞬間爆發的臨界點快來臨了。

5G即是第5代行動通信系統，5G手機網路將來能提供什麼新服務是科技業的焦點。5G的行動資料傳遞速度可以超過1個Gbps，傳輸延遲小於5或10毫秒，剛好適合用來處理資料量迅速增長的物聯網設備。但在5G科技狂潮席捲世界之前，還有3件大事讓人對5G的將來無法那麼樂觀。

首先是5G網路的覆蓋率問題。由於5G基地台的涵蓋範圍較小，相對地，基地台就要多，台灣除非在六都的蛋黃地區，電信公司投資5G基地台的速度可能沒那麼快，所以預料不會那麼快普及，這樣會造成5G的應用體驗斷斷續續，顧客較難買帳。

第2是5G的高貴價錢。手機不用說，華為發布5G折疊手機售價8.2萬台幣，三星的要6萬多，即使拿掉摺疊部分，4或5萬絕對跑不掉。此外由於要做大量的基地台投資，電信公司的月租費也絕不會便宜。芬蘭電信商Elisa公布全球首款5G套餐資費，每月要價高達50歐元（約台幣1800元），對於被499低資費寵壞的台灣民眾，恐怕難吃得消。而且單純的5G手機可能吸引不了買氣，一定會有一些新的玩意，例如深度感應相機或雙屏配件等，來增加手機的價值，當然價格也就不斐了。

最後一個問題就是對大多數人來說，5G速度是不需要，也不值得花錢的，至少現在還不急需。因為科技業對5G的承諾之一是能連接控制所有類型的設備，如無人機、自駕汽車、智慧家電等，所有的設備可在一個超級快速的無線網路上進行通信。問題是，所有這些不同的5G設備和應用都尚未發展出來。

現在如果你擁有1支5G手機，頂多能很快下載大量的電影和音樂，但看1部電影要2小時，你2秒鐘就下載完成並沒什麼意義，除非是高解析度的4K電影。

所以對消費者而言，除了是有閒錢的人，或是喜歡在YouTube中搶先發布消息的人之外，等待是最好的策略。5G手機的普及率預計在2020年只會達到約0.4%。

但是對國家來說，5G技術是絕對不能落後的科技潮流，將會影響國家競爭力。請問整日拚選舉的蔡政府，準備好了嗎？

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)