殺人像剁魚 船長餘悸猶存

2019年03月04日 04:12 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

東港籍漁船「穩鵬號」上月20日在印度洋喋血，菲律籍大副持刀殺人劫船，造成2死2重傷6失蹤慘劇。海巡署特勤隊員2日制伏凶嫌，船長陳振茂將返航台灣。陳振茂想起菲籍凶嫌殺人過程仍餘悸猶存，形容「殺人就像剁魚一樣」

穩鵬號包含船長陳振茂、輪機長高信光、觀察員楊文斌3名台籍船員在內，共有24人。3人一度被凶嫌關押在船艙內，趁凶嫌不注意跳海脫逃被救起。海巡署特勤隊員2日抵達該海域，制伏凶嫌，押解返台受審。

這起喋血案造成2死2重傷6失蹤，陳振茂第一時間獲救後，馬上打電話回家報平安。弟弟陳世和轉述哥哥狀況說，雖然哥哥平安獲救了，但心情仍不穩定。

陳世和說，哥哥目睹殺人過程，回想起來還是會怕，恐怖場景歷歷在目。哥哥說凶嫌拿起刀子就一直剁、一直剁，完全殺紅了眼，殺人就像殺魚一樣。因凶嫌過程中一度劫船，哥哥擔心船被凶嫌控制，萬一失控把船燒了，很難跟船東交代。

如今凶嫌被制伏，陳振茂也回到鵬穩號，由巡護8號戒護返航，預計要13天才能回到台灣，返台後會配合檢警調查。

(中國時報)