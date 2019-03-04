特勤摸黑登船 險象環生
穩鵬號漁船在印度洋公海發生喋血事件，海巡署派出2個小隊8名特勤隊員趕赴異國海域擒凶，首批抵達的特勤隊員，一度考慮強行登船攻堅，但因海象惡劣，改以心戰喊話勸降凶嫌，但特勤隊員為控制穩鵬號，仍摸黑冒險登船，險象環生。
海巡署為爭取時效，除派出4名特勤隊員隨巡護8號趕往印度洋外，另派4名隊員，搭機趕往斯里蘭卡，再於當地轉租台籍漁船轉往事發海域，歷經7天航程才趕到。
特勤隊員為掌握船上情況，先與獲救船長陳振茂聯繫，得悉船上為防海盜，在船上全部欄杆通電，且艙門都是從內反鎖，無法從外開啟。
特勤隊員2度以遠測儀，勘查約6、70公尺外的船上狀況，原計畫利用夜間發動突襲，但因海象惡劣，不利強行登船。2日晚間，柯姓特勤隊員用大聲公以英文向凶嫌喊話，要求棄械投降。
凶嫌在心戰喊話後，5分鐘就決定投降，並利用無線電告知特勤隊員，30分鐘後凶嫌跳海游向隊員所在的兆豐277號漁船，隊員將凶嫌拉上船後，隨即制伏上銬，全天候監管。
由於凶嫌劫持穩鵬號後，任船自行漂流，特勤隊員顧慮滯留船上船員安危，摸黑冒險登船啟動船隻，過程險象環生。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。