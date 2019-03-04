特勤摸黑登船 險象環生

2019年03月04日 04:12 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

穩鵬號漁船在印度洋公海發生喋血事件，海巡署派出2個小隊8名特勤隊員趕赴異國海域擒凶，首批抵達的特勤隊員，一度考慮強行登船攻堅，但因海象惡劣，改以心戰喊話勸降凶嫌，但特勤隊員為控制穩鵬號，仍摸黑冒險登船，險象環生。

海巡署為爭取時效，除派出4名特勤隊員隨巡護8號趕往印度洋外，另派4名隊員，搭機趕往斯里蘭卡，再於當地轉租台籍漁船轉往事發海域，歷經7天航程才趕到。

特勤隊員為掌握船上情況，先與獲救船長陳振茂聯繫，得悉船上為防海盜，在船上全部欄杆通電，且艙門都是從內反鎖，無法從外開啟。

特勤隊員2度以遠測儀，勘查約6、70公尺外的船上狀況，原計畫利用夜間發動突襲，但因海象惡劣，不利強行登船。2日晚間，柯姓特勤隊員用大聲公以英文向凶嫌喊話，要求棄械投降。

凶嫌在心戰喊話後，5分鐘就決定投降，並利用無線電告知特勤隊員，30分鐘後凶嫌跳海游向隊員所在的兆豐277號漁船，隊員將凶嫌拉上船後，隨即制伏上銬，全天候監管。

由於凶嫌劫持穩鵬號後，任船自行漂流，特勤隊員顧慮滯留船上船員安危，摸黑冒險登船啟動船隻，過程險象環生。

(中國時報)