碩士女兒遭聲押 辯祕音控制我
北市73歲林姓服飾店女老闆，前天在天母豪宅住處遭人攻擊致死，警方懷疑，死者43歲林姓女兒涉嫌重大，拘提到案後，她頻稱「腦中有神祕聲音控制」，但否認弒母，警依殺害直系血親尊親屬罪嫌移送士林地檢署偵辦，訊後以林女有逃亡、滅證之虞，聲押禁見。
據了解，林女是獨生女，自國中2年級開始，就被父母送至美國求學，2011年在美國取得傳播碩士學位後才返台。未婚的林女返台後，與母親一同住在天母，她自稱曾在大學擔任講師，但目前無業。檢警調查，林女返台後因精神狀況，自稱「有東西跑到腦袋裡」，曾在台北市立聯合醫院陽明院區就診。
警方調查，死者林婦的丈夫是韓國華僑，因生前經商有成，在天母有多筆房地產，死者則在天母開設服飾店，家境優渥，未曾與人結怨。
消防局1日晚間接獲林婦女兒報案電話，指稱母親遭陌生男子攻擊受傷倒臥家中，到場發現林婦已無心跳呼吸，送醫急救不治。因林婦全身有多處遭到鈍器毆傷痕跡，警方趕往林婦母女住處勘驗，發現屋內有多處血跡及擦拭痕跡。
但警方調閱大樓監視器，未發現有如林婦女兒所稱的陌生男子身影，卻發現林婦1日傍晚6時許返家，7時起林女頻繁進出住處，據鄰居證稱，案發時間曾聽聞林宅傳出母女爭吵聲，警方懷疑死者女兒林女涉嫌重大，拘提林女到案。
警方昨從死者家中帶回大批證物，包括打掃用的掃把、畚箕以及健身用的短棍，不排除短棍疑似是凶器。
檢警勘驗死者遺體，發現其後腦勺遭鈍器重挫導致顱內出血，疑為致命傷，且臉部及身體多處也有大面積瘀挫傷，生前疑遭到虐打。
警訊時，林女精神狀態不穩定，頻稱「腦中有神祕聲音在控制我，我不知道做了什麼」，訊後移送士檢偵辦。
(中國時報)
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