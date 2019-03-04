性侵5幼女 老嫖客重判23年

2019年03月04日 04:12 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

彰化10年前發生1起智障家族5名幼女，慘遭智障父母、姑姑推入火坑，被多名老翁性侵、猥褻事件，最高法院認定72歲「嫖客」蔡姓老翁性侵、猥褻5女17次，還「吃好倒相報」媒介友人與幼女性交易，依違反兒少性剝削防制條例等罪重判蔡徒刑23年、併科罰金30萬元，另智障姑姑則被判刑5年6月、併科罰金12萬元確定。

據調查，智障家庭的父親極重度智障、母親中度智障，生下4個女兒，除老三正常，其餘3女均為中度或罹患選擇性不語症，因經濟困頓，家中遭斷水斷電，2009年5月舉家搬遷與中度智障的姑姑同住；已婚的姑姑育有1對子女，也都智障。

當時姑姑的洪姓男友，將智障2家人視為禁臠，先後對年僅10歲至15歲不等的5幼女性侵；之後，洪男訂出摸1次100元、性交1000元價碼，媒介蔡姓老翁等人在幼女姑姑家中或載到夜市等地，對5幼女性侵、猥褻。

5幼女與嫖客交易時，父親與姑姑、洪男等人，就在客廳吃著嫖客買來的點心、飲料作樂兼把風，若有鄰居經過，就大喊「有人來了」示警。繼洪男後，蔡翁也接手操控該家庭，媒介2友人與幼女性交易。

幼女若抗拒不從，或企圖逃離躲避、私藏金錢，除會遭父母打罵，洪男還會唆使妹妹要趕走兄嫂一家，脅迫幼女們繼續從事性交易。

直到大女兒懷孕，她父母與姑姑帶她墮胎，恫嚇不可吐露，還想把責任賴在陳姓嫖客頭上；後因鄰居檢舉幼女墮胎，警方查出播種者是69歲林姓廟公，陳男則自殺身亡。

檢方2011年5月偵結起訴幼女的父母、姑姑與表哥、洪男、蔡翁共9人，並求處重刑。不久，洪男、謝姓嫖客死亡，法院判公訴不受理。

蔡翁以他未與幼女姑姑對質，姑姑則以她是智障，屬心神喪失，依法應不罰，上訴最高法院遭駁回，蔡被判刑23年、併科罰金30萬元，另姑姑被判刑5年6月、併科罰金12萬元確定。

(中國時報)