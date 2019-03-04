楊乃文無懼淘汰志在突破

2019年03月04日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

楊乃文在最新一集播出的《歌手》中遭淘汰。（取材自微博）

齊豫天籟美聲的演出，在節目中大獲好評。（取材自微博）

楊乃文在1日播出的湖南衛視《歌手2019》演唱劉惜君的〈浪里游〉，美聲揮灑獨立女性態度，可惜成績墊底慘遭淘汰，令許多歌迷抱不平，她所屬的亞神音樂3日感謝各界支持，表示：「乃文本身就是個比較害羞的人，在大家面前唱歌對她而言其實是很恐懼的事，這次上節目，她主要是想突破自己、挑戰自己，讓更多人聽見她的聲音。」

楊乃文首輪比賽以〈女爵〉獲後三名次，第二輪選了非大眾熟悉的〈浪里游〉，亞神音樂表示：「之前公司年終吃飯時，現場播放同集團歌手的歌，乃文一聽到這首歌就很喜歡，於是趁這次機會獻唱。」亞神肯定歌后表現，認為好歌不寂寞，「她詮釋的〈浪里游〉一曝光就登上大陸QQ音樂榜單第一名，代表獲得認同。」

楊乃文2日45歲生日，同事及朋友陸續為她慶生，公司特地送上iPhone Xs新款手機，樂得她一回家便埋頭研究手機功能。她預計月底參加突圍賽，不放棄重返《歌手》機會。

齊豫穩定表現

此外，齊豫在《歌手》穩定表現，當天以動人天籟詮釋〈歡顏〉，吳青峰也深情演繹〈地心〉，分別拿下此輪第2及第5名。視齊豫和楊乃文為兩大女神的吳青峰，被問到兩人掉到水裡先救誰，他還沒說完答案，齊豫就搶答：「要先救我，因為我會沉得比較快。」全場笑翻。

吳青峰單飛後推出新歌〈蜂鳥〉，在節目上表現也更輕鬆自在、游刃有餘，他笑說：「我覺得我已經克服以前身為樂團主唱的心魔，突破了很大的舒適圈，也突破了以前對於競賽類，或對這種類型節目的偏見，覺得真的可以好好當一個純粹的歌手。」

(中國時報)