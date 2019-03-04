2019年03月04日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

羅宏正3日為手搖飲料店開幕站台，昨現場雨勢不斷，仍吸引大批粉絲支持，他貼心地親自為粉絲製作飲料，被問到對於自己手搖杯技術的評價？他立刻模仿起手搖飲料的樣子，被現場媒體笑虧姿勢曖昧，他頗有自信地說：「我是兩隻手一起搖，滿靈活的！」

羅宏正平日每隔兩天就會喝珍珠奶茶，「這是犒賞自己的方式，而且我會分有糖跟無糖，如果覺得今天好累就喝甜的，如果只是嘴饞想咬珍珠就喝無糖。」

保護自己為優先

他近日結束唱片宣傳，預計月中進新戲劇組接受武術訓練，由於他之前曾因拍戲導致右腳粉碎性骨折、休息近一年，坦言至今仍未走出受傷陰霾，如今相隔兩年再拍動作戲，表示會以保護自己身體為優先，「以前會以拍攝進度為主，意外受傷後，這次回到戲劇圈，又要進入動作場景比較多的戲，每天早上都會提醒自己不要逞強。」

他坦言怕媽媽擔心，再接動作戲沒有告知母親，「我還沒跟她說，應該發布後她就會知道。」新戲擔任男主角的他，再接戲是為了替自己即將告別二字頭的年紀留念，「算是為了二字頭尾巴再戰一次，劇本還在審、共22集，女主角也是之前完全沒有合作過的，所以滿期待。」

(中國時報)