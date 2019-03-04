林隆璇自宮三分之二門票給歌迷

2019年03月04日 04:12 中國時報 尤嬿妮 報導

林隆璇為出道30周年，將於4月分別在台北、台中LEGACY舉辦「三分之一的時間」演唱會，他不少同學得知消息立刻「口頭預購」，門票未開賣已被訂走近300張，林隆璇笑說：「我的同學們太熱情，原本要一口氣包場，我趕緊把口頭預購『自宮』，留了三分之二的門票，讓歌迷能夠買票。」

此次開唱，也是林隆璇對於人生的重要紀念：「原本大學畢業後要學戲劇去演戲，後來因為歌唱創作比賽進入音樂圈當了歌手，我想是老天巧妙的安排。後來接觸佛教，對我在30年的音樂人生有很大的影響，無論是創作、身心及情緒管理，都有很大的幫助及體悟，我想藉著這次演唱會，為自己的歌唱生涯做個總整理。」購票洽Indievox音樂網或7-11 ibon。

(中國時報)