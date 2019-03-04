吳宗憲轟臉書限頻寬放話出走

2019年03月04日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

吳宗憲經常在臉書分享產品，日前遭臉書限制頻寬，讓他決定要經營YouTuber當網紅。他3日進棚錄製中天《小明星大跟班》提到自己臉書直播有1、2萬人，遭限制後只剩下3、4000人，將與臉書高層開會，他說：「大家要共榮共存，我用你那麼多頻寬，也幫你賺進不少錢，你們是全世界最大公司，怎會跟我們小小螞蟻較勁？且我這麼大咖，把我的人數壓縮成10分之1，你怎知道明天台灣不會開始改用抖音？或是我出現在金剛直播？」

《小明星大跟班》日前請來各行各業暢談基層勞工辛酸，但吳宗憲言論卻被網友炮轟說他是「慣老闆」，對此他表示，當初他經營副業「口袋燒餅」生意很好，後來不做是因為一例一休造成，他不認自己是慣老闆，「現在最辛苦工作就是老闆，年終獎金要不要發？少給一天薪水隔天員工就不來，沒有慣老闆這件事，而是員工在決定老闆。」

他接著批華航機師「月薪30幾萬還要加薪？」認為機師領高薪，應該以服務為目的，不要再抱怨收入。就像KID曾抱怨錄《綜藝玩很大》出外景辛苦、常受傷，但錢又領那麼少，對此吳宗憲建議「體制內成長，體制外發展」，認為哪裡有更好的工作就能過去。

(中國時報)