「男人是麻煩」沈海蓉享受退休不找伴

2019年03月04日 04:12 中國時報 洪秀瑛 專訪

沈海蓉（右）劇中有3段情感糾葛，透過飾演心理醫師的老蕭幫忙化解。

沈海蓉創作的紙繡手工藝術作品，透明浪漫、優雅復古。（粘耿豪攝）

資深演員沈海蓉在公視影集《魂囚西門》飾演鬼奶奶，劇中透過心理醫師蕭敬騰（老蕭）的催眠及諮詢，與周旋身邊的3男情感和解。第一次與老蕭合作，她之前只知道他是歌手、也拍過電影，這次有場戲讓她印象深刻，劇中老蕭要對她催眠，為配合她的視線，他在椅子上懸著屁股、半Hold住身體和她對戲，即使只有1、2句台詞也配合拍一下午，令她刮目相看，「難怪他今天會有這個地位，被這麼多人喜歡，因為他努力付出值得讓人尊重。」

有一次沈海蓉好奇問老蕭，在台灣、大陸兩邊跑很辛苦，還可以這麼準時到片場拍戲不累嗎？老蕭回她「這是我原本就應該做的」，她誇老蕭自我要求高、尊重工作，「尊重自己一定也會受人尊重」。她說自己是資深演員，不能倚老賣老，反倒應該懂得利用身教傳承給年輕演員，「我們要調整自己的位置」，更不擔心被搶風采。

劇中她曾在近距離的「搖滾區」看老蕭和郭碧婷在床上拍親密戲，演完後主角老神在在，沈海蓉背後衣服卻溼了，爆料老蕭當時買炸雞請大家吃，吃完後和郭碧婷直接「上床」，她直呼時代真的不一樣。這場親密戲讓她形容是「驚悚」，原來背後有原因。

拍親密戲忘詞爆筋

演了近40年戲的她，從沒拍過嘴對嘴的吻戲，當年拍《梅花烙》、《一剪梅》等民初劇，最親密僅止於臉貼臉，拍時裝劇雖有吻戲，但她直接說「我演不出來」，還曾被導演笑虧難搞。

曾有導演要求她拍吻戲，她回：「我是演員，但不是萬能的演員。」導演想找替身拍，她也拒絕，理由是觀眾會認為是她。她和寇世勳合作最多次，當年被安排拍吻戲，「我愈害怕，眼睛張愈大，寇子就對我說『妳這樣我親不下去』。」有次和姜厚任坐床邊拍親密戲，她全身僵硬、爆青筋，「我緊張得全忘詞，他使力要把我撲倒，弄得一身汗。」她解釋堅持不拍吻戲的理由，「我對這角色情感如果已付出90分，再做這個假動作未必能對角色加分。」

在大學教美姿美儀

表演上有所為有所不為，生活上她也堅持以嚴謹態度做對的事。她曾開幼稚園，拿到文大國際企業管理學系碩士學位，也在正德國中賢孝校區指導技藝班及慈輝孩子們紙繡藝術課程，還曾在致理科技大學擔任7年副教授，教授美姿美儀國際禮儀、生活藝術、戲劇表演。今年60歲的她，剛卸下大學教職，想找伴？她說：「男人是麻煩，我現在要學習及享受退休生活。」她當年離婚後撫養的女兒已30歲，正念碩士班，和她一樣是獨立新女性。

(中國時報)