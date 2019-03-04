陳敬宣太正黃健瑋難入戲
陳敬宣（右）在《我是顧家男》刻意扮醜，飾演黃健瑋的好朋友。
伊林娛樂甜心正妹陳敬宣顛覆過去形象，在台視、八大《我是顧家男》飾演男主角黃健瑋的好哥兒們、中性男人婆「哈小敏」，她透露，當初試鏡《顧家男》時才剛拔完智齒，臉超腫還戴著近視眼鏡，竟因此選角選上，後來開鏡時臉頰消腫、臉變小，導演看了超傻眼，因為當初就是相中她臉又腫又醜的樣子，「如果是正常的我，就不會爭取到這角色了！」
陳敬宣說，導演一直想把她弄很醜，但再怎麼做，她還是「很女生」，後來乾脆讓她戴眼鏡、不化妝、眉毛畫粗、走路外八，且穿著中性，「戲中穿的衣服都不是我平常會碰的類型，例如很男生款的短褲。」不過她演得開心，「以前拍戲很在意外表，每天擔心妝和衣服好不好看，拍這部戲完全不用煩惱！」
她坦言原本的外型不僅導演困擾，男主角黃健瑋也無法入戲，很難把看起來像小妹妹的她當成「好朋友」、「哥兒們」，「謝謝健瑋哥跟我一起找方向，讓我們劇中的關係變得合理。他舉朋友為例，雖然內心很女生，但因長得漂亮就用酷酷、帥帥的方式把自己保護起來！建議我可以詮釋成『只是像T的漂亮女生』。」
哈小敏獲好評
上周五首播後，「哈小敏」獲得稱讚，「本來有點害怕，沒想到播出後的反應是好的，朋友都覺得我滿適合演這角色，哈小敏意外讓觀眾喜歡，我看了也滿喜歡她，因為她就是完全好人，是顧家男的好幫手。」
(中國時報)
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