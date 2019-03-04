小彬彬清算前妻遭打臉

2019年03月04日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

小彬彬錄《震震有詞》談「夫妻談錢傷感情」的實際經驗，他說新婚階段寵妻不手軟，辦副卡給前妻陳羿君（小君）用，當時他從大陸工作返台，一出手就是一組8萬多的化妝品，後因餐廳營運下滑，跟前妻討論須節流，但她購物習慣未改變，「買海膽一盒400多元，前妻一次買10多盒，她在前頭把東西放進推車，我在後面偷偷放回架上，這樣還可以花2萬。」

小君對此反駁：「買海膽也沒買過10盒，最多5盒，且都是他朋友要來家裡，他帶我去買，每次去逛超市，他牛排7、800元，一次就買10片，還敢說是我要買，我一個人也吃不了那麼多，他說的都是節目效果啦！」

小君表示，與小彬彬婚後從沒拿過家用，要買奶粉、尿布，都得向他要錢。至於副卡，她說：「那張在我們在一起3個月時，就因吵架我把卡片剪掉，他再也沒辦副卡給我。」

小彬彬也表示兩人結婚前，曾帶前妻跟媽媽見面時簽訂婚前協議書：2年內不要生小孩、5年內不能離婚、若離婚，財產要留給小小彬。讓在場律師團忍不住說：「這婚前協議書聽起來是以為了離婚為前提。」

(中國時報)