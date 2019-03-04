張震自我改造戲路無限

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

張震近日曝光年前在九份拍攝的雜誌照，經紀公司表示，他為接受大陸雜誌訪問，親自和團隊構想拍照地點，選在九份拍攝。九份對張震來說有多重意義，「不僅有關於外婆的溫暖記憶，更是作為演員的初心所在。」

張震對九份老街絲毫不陌生，「我對這裡的記憶還是鮮活的。」他表示兒時常在附近親戚家流連，外婆還在當地開畫廊，因此拍完照後還停留一會兒，遊覽年少時走過的路。此外，他的首部電影《牯嶺街少年殺人事件》也曾在附近的金瓜石取景，他對山上的土地公廟和廢金礦印象深刻。

走進日治時期最熱鬧的昇平戲院，如今已成為當地知名景點。不少遊客認出張震，卻都選擇在旁靜靜觀看不干擾。

學拳習劍練圍棋

張震也回憶14、5歲開始演戲的日子，他坦言起初看電影是因為自己拍電影，「當時一般青少年其實不太會去看，像我們接觸早一點點，對電影就會有很多期許跟夢想。」

談起對電影的執著，張震曾為《吳清源》閉關練習圍棋，為《一代宗師》獲得八極拳一等獎，又為《刺客聶隱娘》學近身劍術，他霸氣表示願為拍戲改掉性格，戲路從不設限，「在做演員的道路上被人家有多種選擇，這個滿好，而且滿重要的。」至於未來目標？他笑說：「不知道才比較好玩，知道了就沒有那麼有意思了。」

(中國時報)