張庭瑚變觀光客王淨臉凍傷
台視、東森新戲《愛情白皮書》9日將首播，日前曝光3分鐘影片引起新舊劇迷熱烈討論，也出現許多日本美景。《愛情白皮書》先前赴日本北九州市、下關市拍攝，讓曾在日本生活、念書的王淨直呼懷念，張庭瑚則是興奮地說有種來拍電影的錯覺。
張庭瑚跟王淨都是第一次到國外拍戲，也是第一次到北九州，每個場景都漂亮到讓他們變成觀光客。到神社拍戲時還把拜拜、求籤、寫繪馬祈願等各種日本寺廟習俗都體驗過，張庭瑚在繪馬上寫下「收視破10」的宏願，王淨求籤抽到「吉」，開心直呼有好兆頭。包含NHK電視台與當地近10家媒體都來採訪，對他們來說都是不同的經驗。
張庭瑚印象最深刻的場景是「死前必去的世界景點前三名」的角島大橋，「下冰雹，還出現彩虹，真的很漂亮。」王淨則因氣候相差太大，回台灣隔天臉凍傷，「日本非常乾燥，我一回台灣拍戲的前兩天，右臉龜裂超嚴重，每拍幾個鏡頭就要卸妝，厚敷保溼品後再重新上妝，也因為這樣皮膚又更敏感、痛到不行。」
(中國時報)
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