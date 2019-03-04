2019年03月04日 04:12 中國時報 林淑娟

TVBS《女力報到》最近進入「男女合宿」劇情，劇中大夥為迎接新室友，在愛情公寓中開變裝「Home趴」。梁舒涵、梁瀚名、鯰魚哥、李宣榕、鄭亞、楊雅筑、方語昕、尹彥凱、游小白、博焱、馬力歐都精心變裝，梁舒涵飾演的最夯仙姑「葉素娥」竟扮成殭屍道長林正英，她一出場就搞笑念咒：「妖魔鬼怪，速速離開，退散、退散！」詮釋得淋漓盡致，笑歪所有人。

始終單身的李宣榕化身俠女聶隱娘，剛帥氣出場立馬被殭屍道長梁舒涵斬桃花，眾人笑說：「她都已經沒桃花了，還斬桃花！」此時，分別扮成三太子、成龍的博焱和游小白回：「那我們兩個人算什麼！」馬力歐也加碼：「不是兩個人，是三個人！」

梁瀚名和鯰魚哥變裝《鬼怪》的陰間使者，鯰魚哥自誇：「我就是燦爛的守護神『孔劉』。」馬上被打槍：「你『孔鏘』啦！」梁瀚名故作深情對楊雅筑說：「我會一直守護妳，妳今天的造型海盜船長傑克是我的愛。」鯰魚哥打趣說：「我也要守護鄭亞，但如果她不乖，我就去守護別人。」扮成神力女超人的鄭亞霸氣回：「你敢守護別人，我就把你斃了！」

(中國時報)