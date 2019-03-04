黃明志曾寫百首歌無人理

2019年03月04日 04:12 中國時報 許雅淳 報導

黃明志推出男女對唱情歌〈不想放開〉，邀來華研新人、來自新加坡的文慧如合作，談起他們認識契機，他表示因文慧如翻唱〈漂向北方〉暴紅而注目，他主動在新加坡約她見面吃消夜，陸續邀請擔任演唱會嘉賓，也奠定這次合作單曲的契機。

黃明志表示此曲談到玩藝術的年輕人所遭遇經濟上的拮据、外界冷嘲熱諷、家人擔心等問題，他在未出道前也懷才不遇，忍受過不少酸言酸語，他感性說：「我也曾經寫過幾百首歌，錄了無數的Demo，跑遍了各大台灣的唱片公司就是沒人理。」最後把作品上傳到YouTube才受到關注。

1天睡不到4小時

而文慧如表示聽到〈不想放開〉Demo後，想到和自己以前在餐廳駐唱背景呼應，很感同身受，2人合作過程順利，唯獨日前在馬來西亞拍攝MV，正中午頂著36℃高溫耍酷走路，讓他直呼：「還穿著厚外套，快要中暑了。」

黃明志1年創作超過30首歌，加上音樂製作、創作、MV等都親自處理，日常還有商業演出、活動，平均1天睡不到4個小時，相當拚命，「不是每首歌都會受到大多數人歡迎，覺得受歡迎祕訣是你唱的是真正發自內心的東西才有感染力。」

(中國時報)