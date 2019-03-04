蔡旻佑遊美 打槍阿嬤邀舞
蔡旻佑當時受邀搭乘私人飛機，相當興奮。
蔡旻佑特地造訪知名景點好萊塢。
蔡旻佑先前赴美國拉斯維加斯作秀，工作結束後特地在當地多留3天旅遊，他事前做足功課、安排行程、住宿等，很愛出國旅行的他，表示此行走小資路線，全程背包客之旅，他透過Airbnb網站加訂3天民宿，自行租車1天約1000元台幣，和好友平分下來，1人僅花費2萬元。
蔡旻佑與經紀人Peggy、好友等一同造訪環球影城、好萊塢、中國戲院等景點，好友帶他們體驗洛杉磯有名的夜店，他分享在夜店時，有一位約60幾歲的阿嬤主動搭訕他，邀約去舞池跳舞，他笑說：「我覺得有點尷尬就婉拒了。」並自嘲：「我出道10幾年了算是老藝人，老少通吃。」
20分鐘賭光光
他不愛美式食物，在美國反而常吃日本料理、韓式烤肉等，較合胃口，他日常保有跑步、健身習慣，這次在美國待約8天，因有時差、少運動加上不忌口吃美食，返台後發現胖3公斤，他直呼：「要多運動瘦下來。」
而他這次受主辦單位邀約搭乘私人飛機，相當興奮，「我是民航機的粉絲，很愛研究飛機，我這次還坐到駕駛艙上，從頭到尾研究飛機的機型、設備，超開心。」
他連續2年到拉斯維加斯作秀，去年在賭場輸了800元美金（約2萬5000元台幣），他今年只帶100元美金去玩吃角子老虎機，豈料20分鐘內就輸光，讓他自認沒有賭運。
(中國時報)
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