《悲傷》攻大陸紐澳劉以豪請假跑宣傳

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

《比悲傷更悲傷的故事》去年在台破2億票房，近日更喜訊連連，除了將在大阪亞洲電影節放映，還會在大陸、澳洲和紐西蘭3地上映，皆定檔於白色情人節3月14日，導演林孝謙、呂安弦和主角劉以豪確定出席大陸首映宣傳活動，伊林娛樂經紀公司表示，劉以豪其實仍在趕拍戲劇《極道千金》，但特地為電影宣傳請假3天，預計在上映前赴北京、福州、泉州、廈門4地會粉絲。

該片以催淚劇情打動人心，陸媒還在標題寫下「觀影提示」：「帶足紙巾。」林孝謙笑言：「我會努力拍下影迷爆哭的畫面。」可惜女主角陳意涵目前仍在坐月子，屆時應無法赴陸出席活動，因隔天還有周冬雨的虐戀小品《陽台上》面世，2片等同對打，林孝謙緊張說：「不知道兩位影后對決票房會如何？當然希望大家都有好成績。」他目前忙於創作新劇本，下部將轉換口味拍公路喜劇《跟你老婆去旅行》，預計下半年開拍。

(中國時報)