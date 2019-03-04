《祝我好好孕》震撼記錄產子過程
蘇鈺婷（右）及陳育青不僅拍人生產，2人也投入人母行列。
台灣紀錄片《祝我好好孕》由台灣兩位女導演蘇鈺婷、陳育青聯合執導，片中記錄兩位待產孕婦的生育歷程，一位拒絕剖腹產、堅持自然生；另一位則在順利產子後，孩子卻遺憾病逝，使她們對生命和死亡有了全新的認識，看過的觀眾皆表示震撼，尤其一幕水中產子畫面「美到令人落淚」。
電影前身是短片《祝我好孕》，初試啼聲就一鳴驚人，不僅榮獲女性影展最佳影片銀獎，更勇奪香港華語紀錄片電影節最佳短片金獎，兩位女導演決定「繼續生」，費時5年拍成一部完整的紀錄電影，去年果然一舉入選韓國釜山影展。
該片深入追蹤多位產婦的生產歷程及想法，更探討家庭面對孩子出生、教育等重大課題。有趣的是，兩位導演也在拍攝過程中晉升人母，展開一手執奶瓶、一手執導筒，別開生面的拍攝經驗，在全球普遍少子化的今天，希望能讓女性看完能「笑著生孩子」。
電影預計6月6日上映，本月8日展開募資計畫。
(中國時報)
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