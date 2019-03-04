伊莎貝雨蓓露臀飆喜劇

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

法國經典電影《8美圖》數位修復版將於三八婦女節在台上映，法國鬼才導演歐容（Francois Ozon）將密室殺人推理劇改編成充滿法式性感的歌舞片，17年前不僅曾締造票房佳績，更橫掃歐洲大獎，8位女演員一同拿下柏林影展最佳藝術成就銀熊獎，同年又一起摘下歐洲電影獎影后后冠，伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）則在片中展露喜劇細胞，甚至為一場打針戲犧牲色相露出美臀。

伊莎貝在片中不只機關槍式痛罵片中其他7位女演員，還對法國影壇第一美女凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）吐口水、狠掐老戲骨丹妮兒戴喜歐（Danielle Darrieux）的脖子，用演技演活這個荒誕好笑又有點悲哀的角色。伊莎貝對自己的喜劇表演也相當有信心，還曾期待地表示：「希望演完《8美圖》後有機會演出伍迪艾倫（Woody Allen）或諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）的喜劇電影！」

(中國時報)