強尼戴普控前妻誹謗求償15億

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐桐炘 報導

好萊塢明星強尼戴普（Johnny Depp，強哥）為否認家暴嫌疑，向前妻安柏赫德（Amber Heard）提誹謗官司求償5000萬美金（約15億台幣），認為對方過去說法根本是「騙局」，徹底毀損他的名譽，強調安柏才是施暴者，並且讓他戴綠帽。但安柏也非省油的燈，透過律師發表聲明：「她不會沉默。」強哥律師也對此放話，雙方在官司開庭前，就先透過媒體掀起口水戰。

安柏律師向《時人》表示：「強尼戴普這種輕佻的舉動只想讓安柏赫德封口，但是她不會沉默。戴普先生這樣的行動只是證明，他完全無法接受他做過殘暴行為的事實，不過他顯然不顧一切地想要自我毀滅，我們將會打贏這場毫無根據的官司，並讓戴普先生和他的團隊停止騷擾我的客戶。」

強哥律師對此發聲明回應：「告訴媒體『他們想要封口安柏赫德』，聽起來不像是安柏女士對於戴普先生多達40頁訴狀的反駁。我們很難讓她封口，相反的，我們希望傳喚並從她身上蒐集證據。」更強硬表示他們期待在法庭上秀出安柏和外遇對象特斯拉創立人伊隆馬斯克（Elon Musk）的影像、照片和證人。2位明星家務事恐繼續成為新聞議題。

(中國時報)