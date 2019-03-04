愛馬仕秋冬節制的華麗

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐亦橋 報導

愛馬仕荷葉上衣配鉚釘迷你短褲，充滿新鮮感。（CFP）

愛馬仕絲巾上衣配皮革編織高腰窄裙，優雅且有細節變化。（CFP）

愛馬仕切薄與拼接皮革工藝驚人，讓皮大衣與長褲愈來愈帥氣。（CFP）

愛馬仕Constance包迷你腰包，時髦年輕。（CFP）

愛馬仕Verrou扁包，話題包容量增多。（CFP）

愛馬仕麂皮長靴，輕盈且穩固。（CFP）

曲線卻鏤空背景讓點點光線透出，營造日光剛滅而夜光正啟的氛圍，愛馬仕秋冬秀場透露著這樣光影交界的詩意美感。果然模特魚貫而出後，品牌招牌的優雅時尚旅者形象、同樣頂級皮革，卻藉由奢華中不失節制的荷葉邊、鉚釘細節變化，讓皮革展現更多樣的表情。

在女裝設計總監Nadege Vanhee-Cybulski主理下，愛馬仕保持不媚俗時尚，卻每季都讓愛好者感受新意，以秋冬為例，喀什米爾羊毛高領衫、皮外套與長褲、絲巾裙等品牌招牌款仍在，但藉由時而規矩、時而不對稱排列的同色系荷葉邊變化，或是大小不一、忽方忽圓的俏皮鉚釘裝飾，讓鐵粉感受視覺驚喜。

大膽解放貴婦雙腿

不過Nadege仍藏有時尚反骨，像多套設計大膽解放貴婦雙腿，出現品牌少見的迷你皮短褲，這些短褲配高識別度的優雅絲巾上衣或帥氣皮上衣，一點也沒有違和感，反而更顯年輕活力；另外像柔軟皮革與蓬鬆的羽絨衣合體的大衣外套，也提供鐵粉實用但話題度足夠的選擇。值得一提，是她勇於嘗試新科技，尤其對絲巾光澤或挺度改良，以及皮革切薄、拼接研發，都讓服裝遠看與近看都有不同於過往的樂趣。

至於色彩上，品牌秋冬主調的黑色、棕色、橄欖綠與咖啡色都在，配上銘黃與愛馬仕橘給點光彩。配件部分，品牌高熱度包款則有大小變化，像有大大H標誌的Constance包出現迷你腰包、有著鎖扣的Verrou包則推出A4扁包款式，而可背可提可抱的托特包也相當搶戲，最令人驚喜是模特腳上各式麂皮長靴，輕薄又穩固，自然是優雅鐵粉們鎖定的目標。

(中國時報)