非裔超模齊聚展現走秀美技

2019年03月04日 04:12 中國時報 徐亦橋 報導

Tommy x Zendaya展現非裔女性之美，邀來80年代偶像葛莉絲瓊斯穿招牌西裝配泳裝走秀。（CFP）

非裔超模帕特克里夫蘭穿Tommy x Zendaya洋裝，重現搖曳生姿的美技。（CFP）

VIVIENNE WESTWOOD秋冬招牌不對稱禮服，復古華麗。（CFP）

Tommy Hilfiger最新合作對象邀來歌手及電影《大娛樂家》女星贊達亞，在巴黎秀前Tommy讚美對方是全球性偶像，「以時尚呈現強烈的自我主張，但同時也保有自我。」贊達亞則說，這次小至包裝字體、大到每件服裝概念，全都可自我掌控，「簡直是在天堂一般。」

Tommy x Zendaya巴黎秀聚焦於非裔美國女性之美，贊達亞以霓虹色彩、歡樂條紋、獨特字樣配上綺麗色彩等，帶大家重回70年代，大秀更邀來各年代的非裔時尚偶像，像70年代設計師Halston繆思女神帕特克里夫蘭，重現精彩搖擺走秀美技，80年代歌手、超模葛莉絲瓊斯則穿招牌西裝配上泳衣，展現復古華麗美感。

VIVIENNE WESTWOOD設計師Andreas Kronthaler則在巴黎展現80年代風情，同樣也讓人宛若走進時光隧道。

(中國時報)