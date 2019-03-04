咖啡、漢堡買一送一 開工不憂鬱
漢堡王新品「美墨狂歡莎莎華堡」，此外，三月的每周三加碼舉辦漢堡買1送1（送小華堡）。（漢堡王提供）
今（4日）至明（5日）止，金鑛咖啡推出第2杯5折。（金鑛咖啡提供）
連假放完不憂愁，萊爾富加碼即起至4月23日止，Hi Cafe 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，共5種口味，美祿恐龍冰沙原價70元，特價29元。（萊爾富提供）
新開幕的mens uno Cafe 鏡茶西門武昌店，今（4日）鮮奶品項買1送1、明（5日）茶飲品項買1送1，圖為黑糖波霸烤奶。（鏡茶提供）
85度C即起至3月7日，新品花青素草莓歐蕾2杯85元。（85度C提供）
放完228連假，開工日咖啡、手搖飲、速食業加碼優惠，讓上班族不憂鬱。其中漢堡王近來常有限店買1送1，這回更加碼本月每周三都有買1送1，居速食業之冠；超商部分，萊爾富延長到4月底都有冰沙29元，單杯便宜了約40元，搶搭將至的夏日商機。
漢堡王新品「美墨狂歡莎莎堡」，加入墨西哥莎莎醬，即起到4月22日限期上市。此外，漢堡王也宣布於本月（三月）的每周三，都推出全店買1送1，點購華堡系列就可獲得小華堡兌換券乙張。
萊爾富冰沙下殺29元
金鑛咖啡今（4日）至明（5日），購買相同品項享第2杯5折，特價連續兩天，3月金鑛VIP會員3月還有飲品買3送1等活動。法式麵包PAUL也祭出加LINE好友，享外帶咖啡茶飲買1送1，新品有海鹽焦糖拿鐵、玫瑰拿鐵等。85度C自上個月推出「高顏值」飲品花青素草莓歐蕾後，3月7日止2杯只要85元，原價單杯55元。另一方面，昨（3日）在西門新開幕的mens uno Cafe 鏡茶武昌店，融合台灣茶飲傳統文化，3月10日前都有開幕優惠。
超商部分，萊爾富即起至4月23日止，購買Hi Cafe 萊冰der冰沙全品項，即享單杯特價29元，包含美祿恐龍冰沙、焦糖拿鐵冰沙、摩卡咖啡冰沙、芒果牛奶冰沙，與草莓牛奶冰沙，共5種口味，原價65元至70元。
(中國時報)
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