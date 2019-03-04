麥可．B．喬丹為COACH飆車闖沙漠

2019年03月04日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

執導COACH短片的史派克李，日前以《黑色黨徒》獲得奧斯卡最佳改編劇本獎。（美聯社）

導演史派克李剛以《黑色黨徒》獲得奧斯卡最佳改編劇本獎，而美國品牌COACH更早就押寶，邀名導操刀，並由品牌男裝全球代言人麥可·B·喬丹演出，後者更直接表達開心，並說能與偶像史派克李合作短片是可貴的經驗。

短片中麥可騎著重型機車橫越沙漠，發現到處刻滿負面文字像是「Hatred仇恨」、「Evil邪惡」，而他則採取行動重新刻印「Courage勇氣」、「Truth真相」等，據了解，這些話語都是由史派克李與麥可親挑，傳達兩人堅信的訊息。

(中國時報)