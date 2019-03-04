粉絲追念 老佛爺遺作熱銷

2019年03月04日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

微風廣場、微風南山KARL LAGERFELD「IKONIK iPhone 8 Plus鋼化手機殼（黑）」，2980元。（微風提供）

微風廣場、微風南山KARL LAGERFELD「SKOOL高筒Q版WELOVE休閒鞋（黑）」，1萬2800元。（微風提供）

微風廣場、微風南山KARL LAGERFELD「KUPSOLE IKONIK拼塊綁帶運動男鞋（白）」，9980元。（微風提供）

SOGO忠孝館1F KARL LAGERFELD「KARL老爹鞋，9980元。（SOGO提供）

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐離世之後，粉絲收藏他生前設計，用行動表示追念；他創立的同名品牌「KARL LAGERFELD」近2周來在遠東SOGO忠孝館和微風廣場業績最高暴增3倍，尤以鞋款和服飾最熱銷。

KARL LAGERFELD商品風格以黑白為主調，不管是剪影系列或Q版系列皆以大師本人的特色延伸，像是白髮紮成低馬尾、墨鏡、黑色西裝、高領台白襯衫、領帶等。在SOGO忠孝館共引進2個專櫃，去年5月在1樓開配件櫃，鞋子、包款、手機殼、圍巾等都有，去年10月在2樓再設服飾櫃，雖是為了符合1樓不賣服飾的配置，將配件和服飾分在2個樓面，但目前全館也只有大師夠分量，1人橫跨2個樓層。

比起老佛爺生前執掌的精品品牌香奈兒和FENDI動輒數萬元起跳，SOGO忠孝館副店長賴必昌觀察，KARL LAGERFELD個人品牌只要有老佛爺的圖騰就賣得特別好，T恤3000多元、鞋款萬元有找，價格相對好入手；商品中鞋款表現最好，簡單設計的T恤、小巧的後背包都很搶手，大行李箱則因進貨量少，賣完就沒了，也是秒殺商品，主顧以女性族群居多。

微風廣場於去年5月設櫃，Q版系列鞋款和手機殼都熱銷，像是SKOOL的高筒Q版WELOVE休閒鞋、KUPSOLE IKONIK拼塊綁帶運動男鞋、IKONIK iPhone 8 Plus鋼化手機殼等；今年1月也進駐微風南山，Q版綁帶休閒鞋、VENTURA復古球鞋、IKONIK燙鑽短T、眼睛補丁襯衫都是夯品。

(中國時報)