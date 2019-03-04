完美超水潤脣膏 募款獻愛

2019年03月04日 04:12 中國時報 吳娮翎 ）

伊莉莎白雅頓攜手女星瑞絲薇斯朋打造完美紐約超水潤脣膏，脣膏上印有瑞絲薇斯朋簽名，銷售收入將100％捐贈給聯合國婦女權能署；限量的「Pink Punch」色號則象徵新世代年輕女性領導人勇於革新且無懼展現女性特質。「完美紐約超水潤脣膏2019MARCH ON限量版Pink Punch」在品牌官網與全球百貨公司販售，售價950元。

(中國時報)