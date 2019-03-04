迎節日 Dyson推白色吹風機

2019年03月04日 04:12 中國時報 石欣蒨 ）

繼上個月情人節Dyson推出了粉色系的Supersonic吹風機後，緊接著3月14日的白色情人節又快來臨，Dyson再次推出全新的白色版Supersonic吹風機來應節，白色的機身配上銀色的握把，甚具科技感的配色設計，即日起於Dyson線上購物商城以及各大百貨Dyson專賣店開賣，定價1萬4600元。

(中國時報)