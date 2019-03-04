彩色睫毛膏來襲 美妝更好玩

2019年03月04日 04:12 中國時報 吳娮翎 ）

春夏彩妝，彩色睫毛膏重返潮流，資生堂推出全新4色引釉艷色睫毛膏，輕盈繽紛的色彩，可以用於單擦或是在黑色睫毛膏後點綴使用，能展現眼妝風格魅力，或是上下睫毛擦上不同色，撞色時尚讓美妝變得更好玩，售價1150元。

(中國時報)