BMW X4系列 型男遇猛獸

2019年03月04日 04:12 中國時報 陳大任 報導

X4 M40i多功能方向盤前方為12.3吋多重行車模式儀表板。（陳大任攝）

X4 M40i配置10.25吋中控觸控螢幕，下方有M款專屬飾徽。（陳大任攝）

X4 M40i電動跑車座椅加強腿部支撐，附電動腰靠與記憶功能。（陳大任攝）

BMW X4 xDrive20i售價253萬元。（陳大任攝）

X4 xDrive20i主動車道維持輔助，儀表顯示有偵測到前方車輛。（陳大任攝）

X4 xDrive20i可在方向盤設定主動車距定速控制功能，很方便。（陳大任攝）

X4 xDrive20i後座椅不但可6/4分離，亦可調整椅背的傾斜角度。（陳大任攝）

BMW X4 xDrive30i M Sport試車報告

試車報告 BMW總代理汎德去年9月底發表X4系列，並一口氣推出3個車型，記者試駕X4 xDrive30i M Sport時已留下深刻印象，但這次X4 M40i與X4 xDrive20i更是完全不同的兩款車，前者擁有極高的駕馭樂趣，彎蜒的山路被它大口大口吞下，爽度破表；後者則擁有相當實用的科技配備，可大幅減輕駕駛者的負擔。

X4系列X4 xDrive20i、X4 xDrive30i、X4 M40i分別搭載2.0L 184hp/290Nm、2.0L 252hop/350Nm及3.0L 360hp/500Nm等3款引擎，0-100km/h加速為8.3、6.3、4.8秒，這次2款試駕車單是0-100km/h加速就差3.5秒之多。

X4 M40i高調張狂

X4 M40i外觀有M款空力套件、輪圈，內裝是黑色的M款頂篷、窗框和踏板，最重要的是M款煞車套件、跑車化電子懸吊和跑車化差速器，前245/40R21、後275/35R21的四輪配置，和xDrive20i（245/50R19）相當不同。

當X4 M40i進入跑車模式時，動態表現一點都不像SUV，反而更像車身略高的性能跑車，前窄後寬的輪胎兼顧了車頭的靈活與車尾的穩定，抬頭顯示器提供清晰的行車資訊，再加上伴隨轉速拉升的排氣聲浪，是款相當張狂的運動休旅車，用猛獸形容，一點也不為過。

X4 xDrive20i低調豪華

X4 xDrive20i則像型男，相形顯得較為低調，總代理汎德還是賦予它豪華的視覺感，例如xLine專屬輪圈、銀色下護板/護罩/飾條，內裝也提供了跑車座椅，後座椅背傾斜的角度還可以調整，讓乘客可以依喜好設定，相當貼心。

X4 xDrive20i還有多項貼心配備，如「主動車距定速控制」與「主動車道維持輔助」系統，前者在210km/h以內會透過車上雷達偵測前方車輛，在駕駛設定的車速與車距進行自動跟車；若搭配後者功能，只要車速在70-210km/h之間，車輛就會自動隨著道路曲直保持在車道內，記者實測，只要不是急彎，大部分的彎道都能在速限內勝任。

(中國時報)