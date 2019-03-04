BMW X4系列 型男遇猛獸
試車報告 BMW總代理汎德去年9月底發表X4系列，並一口氣推出3個車型，記者試駕X4 xDrive30i M Sport時已留下深刻印象，但這次X4 M40i與X4 xDrive20i更是完全不同的兩款車，前者擁有極高的駕馭樂趣，彎蜒的山路被它大口大口吞下，爽度破表；後者則擁有相當實用的科技配備，可大幅減輕駕駛者的負擔。
X4系列X4 xDrive20i、X4 xDrive30i、X4 M40i分別搭載2.0L 184hp/290Nm、2.0L 252hop/350Nm及3.0L 360hp/500Nm等3款引擎，0-100km/h加速為8.3、6.3、4.8秒，這次2款試駕車單是0-100km/h加速就差3.5秒之多。
X4 M40i高調張狂
X4 M40i外觀有M款空力套件、輪圈，內裝是黑色的M款頂篷、窗框和踏板，最重要的是M款煞車套件、跑車化電子懸吊和跑車化差速器，前245/40R21、後275/35R21的四輪配置，和xDrive20i（245/50R19）相當不同。
當X4 M40i進入跑車模式時，動態表現一點都不像SUV，反而更像車身略高的性能跑車，前窄後寬的輪胎兼顧了車頭的靈活與車尾的穩定，抬頭顯示器提供清晰的行車資訊，再加上伴隨轉速拉升的排氣聲浪，是款相當張狂的運動休旅車，用猛獸形容，一點也不為過。
X4 xDrive20i低調豪華
X4 xDrive20i則像型男，相形顯得較為低調，總代理汎德還是賦予它豪華的視覺感，例如xLine專屬輪圈、銀色下護板/護罩/飾條，內裝也提供了跑車座椅，後座椅背傾斜的角度還可以調整，讓乘客可以依喜好設定，相當貼心。
X4 xDrive20i還有多項貼心配備，如「主動車距定速控制」與「主動車道維持輔助」系統，前者在210km/h以內會透過車上雷達偵測前方車輛，在駕駛設定的車速與車距進行自動跟車；若搭配後者功能，只要車速在70-210km/h之間，車輛就會自動隨著道路曲直保持在車道內，記者實測，只要不是急彎，大部分的彎道都能在速限內勝任。
(中國時報)
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