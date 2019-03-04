試車報告－SKODA Fabia combi小巧安全
Fabia combi雖為入門車，內裝仍有一定水準。（陳大任攝）
排檔座前方為置杯架，上方有USB充電插孔。（陳大任攝）
前座椅椅型頗為貼身，可提供較佳支撐效果。（陳大任攝）
行李廂有許多置物空間設計，方便車主分類。（陳大任攝）
試車報告 國內小型掀背車選擇頗多，SKODA 2019 Fabia combi在原廠定位屬於入門小型家用車，車身較同家族五門掀背車Fabia長265mm，行李廂連帶增加200L，裝載容量可達530L，1.0L直列3缸TSI渦輪增壓引擎，搭配7速雙離合器變速箱，有平均油耗19.8km/L與極速195km/h的水準。
就帳面上看來，Fabia combi是實用性不錯的小車；再往規配表看，車廠不但將ACC+AEB列為標配，同時追加車側盲點警示及後方倒車警示系統，這對此類車型最多的家庭用戶而言，不但可以大幅降低事故的風險，也能減輕駕駛者的負擔，安全指數大加分。
Fabia combi雖為5座設定，但實際只能讓4名身高175cm成人輕鬆乘座，再加1人就會太擠，不過以一般小家庭用途來說，通常是夫妻加上小孩，或是加載長輩，寬敞舒適也許不足，但還是能完成全家出遊的任務。
(中國時報)
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