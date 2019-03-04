最初的一步
每個跑者，都像一棵樹，隨時準備倒向自己的根部。
一世又一世，跑過了千道萬道，終於跑上不知道。
你的身體離你很近，而你離你的身體很遠。
今天的跑步結束於路上一隻小小蝸牛，印地安人的「零」。
明知終點是什麼，還是跑了起來，為了每一瞬間的感激。
小說走向人間，詩歌走向荒野，而我來回跑在路上。
只是因為想念風中的喘息聲，我熊樣地跑了起來。
周日清晨，上帝為了忘記自己是上帝，開始了慢跑生涯。
又癢了，忍不住要去挖耳洞，掏出了不是句子的句子。
在文明人眼中，高山上的樹木無聊到互相扔起了毬果。
跑者的一步，證明了30公分＞30公里。
愛情的洪水已退去，方舟上走下一對又一對的孤獨。
跑完步後，雙手合十，指尖的搏動嚇跑了所有的影子。
當比喻把你跑完，你還剩下什麼？
寫不出一句自己看不懂的句子，這才真是人的悲哀。
一隻鳥飛過，沒人知道牠要啣走怎樣的一個黃昏。
脫下所有的思想，跑進荒野，看到了一棵樹就是一棵樹。
跑步，磨掉了腳下的鞋底，磨掉了臉上的面具。
當機器人也懂了「隨便」後，我要快快跑回樹的年輪裡。
看來，白雲並不懂神聖的是一步，不是登天。
同一首詩，跑步前讀，跑步後讀，並不是同一首詩。
傍晚跑步，遇太陽雨，陪一排落羽松淋雨，伴一隻金龜仔臨終。
看著一棵樹淋雨，你悟道了，你決定不讓任何人知道。
夏娃喝下一杯含糖飲料，亞當的罪惡感，流竄在撒旦血管中。
距離都是心理的，心理都是呼吸的，呼吸都是荒野的。
我會繼續跑步，詩會繼續流浪，我們會繼續相遇。
我把速度都給了跑步，平常日子裡，就像蘑菇那樣活著吧。
哪一天，失語了，也不害怕，還有腳步聲，還有呼吸聲。
昨夜的詩，今天的我，一樣陌生。
腳步，丈量行星呼吸，測度虛空，而影子是無主的貢多拉。
跟在詞語後面狂吠，偶然成句，卻被石頭笑了。
我比較喜歡狗，但跑完步後，我知道我是一隻貓。
當我跑了起來，道，不再言語，道，只是路。
蜘蛛網上的人臉，人臉上的蜘蛛網，誰把誰編織？
算帳的時候到了，我永遠欠這個世界，一首詩，一場跑步。
跑出了最初的一步，還沒離開東非，卻已抵達智利。
我們睡覺，我們忘掉一首願意忘掉我們的詩。
跑步，為了磨掉影子。
在我成為我之前與之後，狗都知道，我始終陌生於我。
一步，又一步，把我藏得更深，把影磨得更淡。
風親著風，而我恰恰是風間的唇。
風趴在我胸前，摸索著它自己的心跳。
跑步的好處：活的時候很活，死的時候很死。
前世，跑進石頭裡，今生，跑進女人裡，來世，我要跑進一棵樹裡。
我可能不是詩人，而僅只是詩歌的皮條客，而且還是穿著跑鞋的那種。
樹數過了人：一千億個人類，共用著一個影子。
當路也開始迷路了，我就是路了。
我跑得快斷了氣，趁這時，我就問自己：誰還在生氣？
淋浴時，摸著臉，感覺臉變小了，一張更接近荒野的臉。
荒野在我身上受傷著，我在荒野身上痊癒著。
跑者知道，詞語破碎處，還有蘑菇。
跑過一地的樹籽，哪一顆是我們重逢的來世？
跑著，跑著，神把我藏了起來，以風的姿態藏在風中。
杯底的風箏，沉思在誰的天空？
翻開書時，被一道閃電擊中：啊，是偶然在閱讀偶然。
我是貓，即使住在你的客廳裡，我依然無名，我依然荒野。
今年，我又當了爸，我在跑道上把自己生了出來。
床把我秤過了，我的夢比我還要重。
跑入風中，為了不讓人知道我是風。
當你的心上一個掛勾也沒有了，你就是風了。
我跑著，風雕塑著我的頭，啊，終於有了一張臉，是臉而不是面具。
啊，雨的氣味，想起失散的自己，不知該用哪個名字叫他。
我跑著，像荒野的松茸一樣，用受傷痊癒著自己。
在愛情把我們變成謊言前，我們先接吻吧。
有些悲傷，不是你抱得動的，是它抱起了你。
那氣息，只有跑者能辨認，當他突然停步，當他為一隻蝸牛俯身。
也許有一世，有一天，跑著跑著，我就蒸發了，在路上。
沉思者把自己沉思成影子，直到被貓叼走。
在絕望還沒絕望前，我只能繼續跑著。
肉桂復活的時刻，我想起來我已經死了。
跑到這一世，也許只為一個顏色，一個氣味，一個無。
夸父沒追到想追的太陽，夸父倒地不起時，終於追到了自己。
秋月下藍色的風，額頭上的蝸影，跑者的腳步聲。
活著就已經是上癮，很深很深的那種，就為吸入空氣中的愛。
跑者啊，哪天，你把自己追上了，你就不動了，你就是一棵樹了。
無常的一天，平常的一天，跑步開始的一天。
人愈跑，路愈長，故事愈短。
蜘蛛織網，語言織人，一起晃蕩在暮秋晚風中。
今天的我，搶了螞蟻一塊可以過冬的黑糖。
下雨了，一陣急促的腳步聲，跑入你的畫中。
當氣味凝成詞語，當詞語散發氣味，當我們開始跑起來。
跑馬拉松的他，讀起短篇小說時，竟然喘了。
在情節的推進中抹掉情節，跑者的文字馬拉松。
跑著，跑著，你會突然覺得是兩旁的樹在跑，而你根本沒動，你才是樹。
跑著，跑著，突然明白了，我一直是根瘋掉的香蕉。
小時候看見跑路的流氓，沿路掉錢，現在路跑的我，沿路掉詩。
貓跑走了，留下影子繼續在這裡當貓。
像狼一樣奔跑起來，追舔東北季風的雨絲。
跑起來，為了讓風就是風，為了讓呼吸只是呼吸。
這一次，我決定了要親自埋葬自己，用一場跑步。
五十七年迷霧，終於散了：我是龜，不是兔。
壞心腸地抹掉了螞蟻的路，但，繼續迷路的還是我。
跑進霧中，霧中人的語音深處，長出青苔。
我像煮開的水，水中的不安迫不及待要跑回天上。
跑過半馬後，我就是一塊會呼吸的石頭了。
石頭聽著地球的心跳，就很滿足了。
如果一直以來，我們永遠在路上，我們誰又能嫉妒誰？
遇見了一隻螞蟻，牠裝死，我裝活。
即使跑進地獄，我還是在想念她唇上的漣漪。
跑完步的我，抱起了咖啡杯，直到杯子有了自己的心跳。
看見一隻老狗牽著一個老人，一起走向不需要名字的地方。
我終於受得了我了，那個邊跑邊刪除自己的我。
失智的雨，忘了為什麼來林口。
突然起身，咦，我要做什麼呢？然後，我們家客廳中央就多了一棵樹。
當那隻貓醒後，我就不存在了。
愈跑愈聽得見腳底的濤聲。
不戴手表戴念珠，念珠只報一個時：斷了！
這個走錯世界的世界，竟有人懂得我的悲哀，看來，我還是沒把自己藏好。
音樂不能用看的嗎？繪畫不能用聽的嗎？思想不能用呼吸的嗎？
跑步，有人為了存在，有人為了消失。
跑者踩到了影子的影子。
念珠把我數過了一遍，它安心了。
拉著筋，我知道我是在展延一個夢。
或許，我也跟夏天一樣，一直在等待被人發現，然後，秋天就來了。
最近，終於有這本事了：我把佛洛伊德磨平了，在路上。
最近，幾乎沒看書，到底是變笨了呢？還是變聰明了呢？
兩頓飯之間的我，又飽又餓。
今天跑步時，我有在感謝，不知感謝什麼的那種感謝。
我不是在跑步，就是在準備跑步。
跑進了子宮，我跟樟樹種子共同繼承了大地的心跳。
突然睜開了眼，在子宮裡，啊，這口氣，生生世世沒斷過。
跑者最動人的不是42K，而是最初的一步，像小baby的第一步那樣感人。
她畫了一個家，然後開開心心地，我們全都住進去了。
跑步路過新蓋的教堂：上帝住進去了沒？
人性專屬的嫉妒，生長於床上，消磨於路上。
我喜歡在路上的我，我喜歡只能在路上的我，我喜歡一直在路上的我。
一隻流浪狗啣回來的東西，那就是我。
(中國時報)
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