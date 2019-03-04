2019年03月04日 04:12 中國時報 陳仁華

每個跑者，都像一棵樹，隨時準備倒向自己的根部。

一世又一世，跑過了千道萬道，終於跑上不知道。

你的身體離你很近，而你離你的身體很遠。

今天的跑步結束於路上一隻小小蝸牛，印地安人的「零」。

明知終點是什麼，還是跑了起來，為了每一瞬間的感激。

小說走向人間，詩歌走向荒野，而我來回跑在路上。

只是因為想念風中的喘息聲，我熊樣地跑了起來。

周日清晨，上帝為了忘記自己是上帝，開始了慢跑生涯。

又癢了，忍不住要去挖耳洞，掏出了不是句子的句子。

在文明人眼中，高山上的樹木無聊到互相扔起了毬果。

跑者的一步，證明了30公分＞30公里。

愛情的洪水已退去，方舟上走下一對又一對的孤獨。

跑完步後，雙手合十，指尖的搏動嚇跑了所有的影子。

當比喻把你跑完，你還剩下什麼？

寫不出一句自己看不懂的句子，這才真是人的悲哀。

一隻鳥飛過，沒人知道牠要啣走怎樣的一個黃昏。

脫下所有的思想，跑進荒野，看到了一棵樹就是一棵樹。

跑步，磨掉了腳下的鞋底，磨掉了臉上的面具。

當機器人也懂了「隨便」後，我要快快跑回樹的年輪裡。

看來，白雲並不懂神聖的是一步，不是登天。

同一首詩，跑步前讀，跑步後讀，並不是同一首詩。

傍晚跑步，遇太陽雨，陪一排落羽松淋雨，伴一隻金龜仔臨終。

看著一棵樹淋雨，你悟道了，你決定不讓任何人知道。

夏娃喝下一杯含糖飲料，亞當的罪惡感，流竄在撒旦血管中。

距離都是心理的，心理都是呼吸的，呼吸都是荒野的。

我會繼續跑步，詩會繼續流浪，我們會繼續相遇。

我把速度都給了跑步，平常日子裡，就像蘑菇那樣活著吧。

哪一天，失語了，也不害怕，還有腳步聲，還有呼吸聲。

昨夜的詩，今天的我，一樣陌生。

腳步，丈量行星呼吸，測度虛空，而影子是無主的貢多拉。

跟在詞語後面狂吠，偶然成句，卻被石頭笑了。

我比較喜歡狗，但跑完步後，我知道我是一隻貓。

當我跑了起來，道，不再言語，道，只是路。

蜘蛛網上的人臉，人臉上的蜘蛛網，誰把誰編織？

算帳的時候到了，我永遠欠這個世界，一首詩，一場跑步。

跑出了最初的一步，還沒離開東非，卻已抵達智利。

我們睡覺，我們忘掉一首願意忘掉我們的詩。

跑步，為了磨掉影子。

在我成為我之前與之後，狗都知道，我始終陌生於我。

一步，又一步，把我藏得更深，把影磨得更淡。

風親著風，而我恰恰是風間的唇。

風趴在我胸前，摸索著它自己的心跳。

跑步的好處：活的時候很活，死的時候很死。

前世，跑進石頭裡，今生，跑進女人裡，來世，我要跑進一棵樹裡。

我可能不是詩人，而僅只是詩歌的皮條客，而且還是穿著跑鞋的那種。

樹數過了人：一千億個人類，共用著一個影子。

當路也開始迷路了，我就是路了。

我跑得快斷了氣，趁這時，我就問自己：誰還在生氣？

淋浴時，摸著臉，感覺臉變小了，一張更接近荒野的臉。

荒野在我身上受傷著，我在荒野身上痊癒著。

跑者知道，詞語破碎處，還有蘑菇。

跑過一地的樹籽，哪一顆是我們重逢的來世？

跑著，跑著，神把我藏了起來，以風的姿態藏在風中。

杯底的風箏，沉思在誰的天空？

翻開書時，被一道閃電擊中：啊，是偶然在閱讀偶然。

我是貓，即使住在你的客廳裡，我依然無名，我依然荒野。

今年，我又當了爸，我在跑道上把自己生了出來。

床把我秤過了，我的夢比我還要重。

跑入風中，為了不讓人知道我是風。

當你的心上一個掛勾也沒有了，你就是風了。

我跑著，風雕塑著我的頭，啊，終於有了一張臉，是臉而不是面具。

啊，雨的氣味，想起失散的自己，不知該用哪個名字叫他。

我跑著，像荒野的松茸一樣，用受傷痊癒著自己。

在愛情把我們變成謊言前，我們先接吻吧。

有些悲傷，不是你抱得動的，是它抱起了你。

那氣息，只有跑者能辨認，當他突然停步，當他為一隻蝸牛俯身。

也許有一世，有一天，跑著跑著，我就蒸發了，在路上。

沉思者把自己沉思成影子，直到被貓叼走。

在絕望還沒絕望前，我只能繼續跑著。

肉桂復活的時刻，我想起來我已經死了。

跑到這一世，也許只為一個顏色，一個氣味，一個無。

夸父沒追到想追的太陽，夸父倒地不起時，終於追到了自己。

秋月下藍色的風，額頭上的蝸影，跑者的腳步聲。

活著就已經是上癮，很深很深的那種，就為吸入空氣中的愛。

跑者啊，哪天，你把自己追上了，你就不動了，你就是一棵樹了。

無常的一天，平常的一天，跑步開始的一天。

人愈跑，路愈長，故事愈短。

蜘蛛織網，語言織人，一起晃蕩在暮秋晚風中。

今天的我，搶了螞蟻一塊可以過冬的黑糖。

下雨了，一陣急促的腳步聲，跑入你的畫中。

當氣味凝成詞語，當詞語散發氣味，當我們開始跑起來。

跑馬拉松的他，讀起短篇小說時，竟然喘了。

在情節的推進中抹掉情節，跑者的文字馬拉松。

跑著，跑著，你會突然覺得是兩旁的樹在跑，而你根本沒動，你才是樹。

跑著，跑著，突然明白了，我一直是根瘋掉的香蕉。

小時候看見跑路的流氓，沿路掉錢，現在路跑的我，沿路掉詩。

貓跑走了，留下影子繼續在這裡當貓。

像狼一樣奔跑起來，追舔東北季風的雨絲。

跑起來，為了讓風就是風，為了讓呼吸只是呼吸。

這一次，我決定了要親自埋葬自己，用一場跑步。

五十七年迷霧，終於散了：我是龜，不是兔。

壞心腸地抹掉了螞蟻的路，但，繼續迷路的還是我。

跑進霧中，霧中人的語音深處，長出青苔。

我像煮開的水，水中的不安迫不及待要跑回天上。

跑過半馬後，我就是一塊會呼吸的石頭了。

石頭聽著地球的心跳，就很滿足了。

如果一直以來，我們永遠在路上，我們誰又能嫉妒誰？

遇見了一隻螞蟻，牠裝死，我裝活。

即使跑進地獄，我還是在想念她唇上的漣漪。

跑完步的我，抱起了咖啡杯，直到杯子有了自己的心跳。

看見一隻老狗牽著一個老人，一起走向不需要名字的地方。

我終於受得了我了，那個邊跑邊刪除自己的我。

失智的雨，忘了為什麼來林口。

突然起身，咦，我要做什麼呢？然後，我們家客廳中央就多了一棵樹。

當那隻貓醒後，我就不存在了。

愈跑愈聽得見腳底的濤聲。

不戴手表戴念珠，念珠只報一個時：斷了！

這個走錯世界的世界，竟有人懂得我的悲哀，看來，我還是沒把自己藏好。

音樂不能用看的嗎？繪畫不能用聽的嗎？思想不能用呼吸的嗎？

跑步，有人為了存在，有人為了消失。

跑者踩到了影子的影子。

念珠把我數過了一遍，它安心了。

拉著筋，我知道我是在展延一個夢。

或許，我也跟夏天一樣，一直在等待被人發現，然後，秋天就來了。

最近，終於有這本事了：我把佛洛伊德磨平了，在路上。

最近，幾乎沒看書，到底是變笨了呢？還是變聰明了呢？

兩頓飯之間的我，又飽又餓。

今天跑步時，我有在感謝，不知感謝什麼的那種感謝。

我不是在跑步，就是在準備跑步。

跑進了子宮，我跟樟樹種子共同繼承了大地的心跳。

突然睜開了眼，在子宮裡，啊，這口氣，生生世世沒斷過。

跑者最動人的不是42K，而是最初的一步，像小baby的第一步那樣感人。

她畫了一個家，然後開開心心地，我們全都住進去了。

跑步路過新蓋的教堂：上帝住進去了沒？

人性專屬的嫉妒，生長於床上，消磨於路上。

我喜歡在路上的我，我喜歡只能在路上的我，我喜歡一直在路上的我。

一隻流浪狗啣回來的東西，那就是我。

(中國時報)