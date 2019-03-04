2019年03月04日 04:12 中國時報 毛蔚領

成長過程中，母親常叮嚀：「不要隨便吃人家，拿人家的東西，人情債難還。」「不要眼紅別人有的。」「女孩家做人得清清白白，才不會一失足成千古恨。」因此一路走來不輕易接受他人好意，所謂無功不受祿，免得滴水之恩，無法湧泉以報。但是沒想到我這個做人原則，卻在教書時被打破了。

偏鄉地區的國一男孩，大多個子矮小，尚未發育的身子，看來跟自家的小弟差不多年歲，因此相處時沒甚麼師生隔閡，宛如家人般。

一天，還沒打鐘提前進教室，坐在中段位置的吳文德，突然興高采烈地跑到講台前，拿著一隻小老鼠別針：「老師，這隻老鼠送給你。」那是客廳即工廠的年代，許多學生放學後都要幫家裡做各種手工代工，以貼補家用，如復活節、萬聖節、耶誕節等的應時禮品飾物。這種小老鼠別針我在台北買過，一隻十五元，只是不知道是由本土工廠製作。以樸實原木的材質做統一造型，再黏上人造軟皮的大耳朵、細長尖尾巴與黑色珠子的眼睛，腹部底下釘上別針，就可以裝飾在領口、帽子上，模樣小巧玲瓏，約略比成人拇指指甲大一些。

我笑嘻嘻回答：「謝謝，不客氣，你拿回去，老師已經有了。」

剎那，他的臉上一片烏雲，無地自容的羞慚表情，頓時嚇到我，教室也安靜下來。望著他兩肩鬆垮的背影，我猛然醒悟到自己的拒絕不近人情，殘忍地刺傷孩子的心靈，立刻改口：「吳文德，回來，老師喜歡這隻老鼠，你做得好可愛。」他馬上轉過身，笑逐顏開的臉孔，使低氣壓的教室，瞬間生動活潑起來。

當晚，我凝視著這隻紅耳黑尾的老鼠別針，陷入沉思，差點做出錯誤的抉擇，我的視野只看到表面的物質，卻忽略了背後孩子的善意，如何適當接受他人的愛心，同時大方與人分享所有，是我要學的功課啊！

第二天早自習，按慣例進教室，走到講台前。天哪！一堆老鼠別針擠在講桌中央，我的表情恐怕是徹底驚訝意外，整間教室鬧哄哄，左一句：「老師，送給你。」右一句：「老師，送給你。」「老師，你可以送別人。」「老師……。」

事情最後是怎樣收場，我已不復印象，然而那一群五顏六色小老鼠占據講桌的熱鬧場景，是記憶庫裡一輩子不會忘掉的畫面。

(中國時報)