減煤、增氣、增綠 能源結構大調整！2025電價暴漲3成
在能源結構朝向減煤、增氣、增綠轉型下，經濟部長沈榮津昨日表示，2018年至2025年年均用電成長率預估將拉升至1.86％，屆時電價每度將增加0.84元，達3.39元。2017年每度電2.55元，意味未來電價漲幅將達32.9％。
用電攀升 每度增至3.39元
另外，面對外界關切空汙問題，經濟部也提出最新2025年能源配比預估，其中燃氣占50％、再生能源20％，燃煤則降至27％。這也是燃煤發電占比首度降破3成，其他包括燃油、抽蓄水力及核電各占1％。沈榮津是在昨天赴立法院經濟委員會，就「因應公投結果能源政策評估檢討專案報告」時，作上述表示。
沈榮津表示，台電2017年推估年均用電成長率原為1.26％，但配合2019年公投結果重新檢討能源政策，新增陸美貿易戰將帶來台商回流、台積電等大型半導體投資案及政院宣示電動車發展目標等因素帶來用電需求，預估未來（2018年至2025年）電力需求年均成長率拉高為1.86%。
建電價穩定機制 限制漲幅
經濟部評估，假設燃料成本不變，並考量再生能源增加、燃氣替代燃煤及核四資產減損等因素，每度電價將由2.55元上漲0.53元、至3.08元，但以最新估算2018年至2025年間年均用電成長1.86％推估，每度電漲度將擴大至0.84元，來到3.39元。
對於電價漲幅大於預期，沈榮津表示，已建立電價穩定機制，除照顧民生，住宅用電330度以下不調漲，限制電價每次漲幅不超過3％，另也將透過電價穩定基金平抑，即使目前的780億額度有限，但未來若燃料價格調降，在台灣電價水準相較全球偏低下，將考慮不降價，藉以挹注平穩基金。
供電無虞 立委批空頭支票
立委曾銘宗、蘇震清等紛紛追問未來是否會有缺電疑慮，沈榮津表示，雖然2025年前不會新增燃煤電廠，但只要電源開發案依序落實，備用容量率應都可達15％水準。惟曾銘宗等立委直言，這些電源開發計畫，許多還未通過環評，所謂的供電無虞根本是空頭支票。
中央大學教授梁啟源也表示，加計燃料成長成本、燃氣與再生能源發電量提升，以及配合再生能源發展須強化電網，至2025年每度電價至少應上漲1.3元，漲幅約達5成。
(中國時報)
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