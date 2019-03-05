台灣邊緣化惡夢來了！RCEP部長聲明 11月達成協議

2019年03月05日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

東協10國與大陸等6個域外國家「東協10+6」自貿談判《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）有重大進展。2日在柬埔寨舉行的RCEP部長會議，16國發表聯合聲明稱「將盡最大努力」實現年內談妥的目標，最快於11月領導人峰會上達成協議，屆時隨著陸、日、韓都加入與東協的區域經濟整合、囊括世界一半人口；加上CPTPP也不樂觀，這也意味台灣被徹底邊緣化。

RCEP第7次部長級會議2日在柬埔寨暹粒舉行。東協10+6的經貿部長或代表出席會議。大陸商務部昨公布由商務部長助理李成鋼代表出席。柬埔寨首相洪森於開幕式發表演講。

規模最大 占全球1/3GDP

RCEP共有16個會員國，分別為東協10國及大陸、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、印度，是全球規模最大的自由貿易協定，涵蓋約35億人口、全球1/3GDP。經濟圈的規模和影響力將超過美國退出的CPTPP。

值得注意的是，受到兩岸政治因素影響，台灣加入RCEP曾在馬政府時出現曙光，但民進黨執政後，兩岸關係惡化，加入RCEP已不可能，惟僥倖的是，RCEP談判在陸日兩國爆發釣魚台主權爭議，以及隨後南海主權之爭，加深成員國間的矛盾下，RCEP談判進展並不順利，此也延緩了台灣邊緣化危機。

8月再開會 力拚年內完成

如今RCEP談判傳出大進展。由於RCEP是我主要出口市場及投資地區，台灣對RCEP成員累計投資額占我對外投資額高達8成，一旦RCEP成員國在年內完成簽署，台灣將在亞太區域被徹底邊緣化。

2日會中重申去年第2次RCEP領導人會議推動談判在2019年結束的共識，將全力達成此目標。第8次部長會議將於8月在北京舉行。

RCEP談判始於2013年，談判範圍除工業產品關稅外，還包括服務貿易、智財權等18個領域。各方迄今已在經濟技術合作、中小企業等6個領域及部分法律和制度上事項達成妥協。

(中國時報)