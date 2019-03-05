高雄貨出去 韓3月22日訪港澳深廈

2019年03月05日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

廈門

香港

深圳

澳門

為加強兩岸交流，高雄市長韓國瑜4日召開兩岸工作小組會議，並宣布22日將出訪香港、澳門、深圳、廈門，幫農漁民搶訂單；他強調，他很清楚分際拿捏，涉及中央權責他不會碰，也將爭取與東南亞國家合作，「不會把雞蛋放在1個籃子裡。」

交流青創 幫農漁民搶訂單

韓國瑜昨宣布，3月22日至28日將率團出訪香港、澳門、深圳、廈門，行程已差不多定案，主要是帶領農漁會簽訂單，讓高雄貨賣得出去，也希望吸引更多團客或自由行到高雄觀光，並與對方交換意見，尤其青年創業是他很重視的議題。

他強調，此次會有一些官方接待，「這是很正常的，但希望相關活動經濟性愈強愈好、政治性愈低愈好」、「市府去大陸的行程安排會尊重中央現行法令規定，請陸委會放心」。

月底將陪同出訪的高雄市農會理事長蕭漢俊目前正在日本參加東京食品展，他表示，廈門是集散地，高雄農產品過去也有銷往廈門，這次前往簽訂單，主要還是鎖定當季水果鳳梨、木瓜等，尤其目前價格較低的香蕉更是主力產品。

兩岸經貿 扮演區域領頭羊

高市府兩岸工作小組昨下午首次開會，韓國瑜親自主持，與副召集人葉匡時、李四川、楊秋興及學者、台商、跨黨派議員們討論2個多小時，會後他受訪表示，大家都希望高雄趕快發大財，「令人感動又興奮，只是對怎麼做有不同想法。」

由於會議涉及兩岸敏感議題，韓國瑜開場致詞時難得照稿念，他強調，據財政部今年元月資料顯示，台灣跟大陸出口金額103億美元，經貿關係十分密切，絕對不能視而不見，高雄希望在南台灣扮演區域領頭羊角色。

只管民生 涉中央權責不碰

他說，目前兩岸官方交流停滯、兩會停止協商，民間也多少受衝擊，但多數台灣人民樂見兩岸走向和平，雙方歧異應透過溝通來縮小，「如果我們認為大家追求和平目標一致，也是體現民主價值的話，應對自己有信心，甚至主動出擊。」

韓國瑜表示，中央對高雄的兩岸政策一直提出質疑，「我是高雄市長，地方政府關鍵在民生經濟，涉及中央部會權責事務，高雄市不會去碰」；他強調，高雄一方面加強與大陸互動，同時跟東南亞其他國家的經貿合作交流也會並行。

(中國時報)