韓國瑜3月22日訪港澳深廈！新聞透視》兩岸現轉機 民進黨別扯後腿

2019年03月05日 04:10 中國時報 林宏聰

三月底出訪大陸 韓國瑜喊話陸委會"放心"

韓國瑜召集兩岸工作小組，綠營議員卻當場提議開直播，遭拒後猛批黑箱開會不透明，手法令人聯想當年「太陽花學運」，覺醒青年助攻民進黨取得政權，不僅服貿、貨貿腰斬，兩岸交流也就此中斷，如今難得有轉機，拜託綠營別再扯後腿。

4日下午高市府兩岸工作小組首次開會，還沒進入正題，民進黨、時代力量議員便聯手提議要開直播，儘管與會企業家反對並說明理由，議員們仍再度發言痛批「黑箱會議」，違反韓國瑜透明原則，會議現場為了要不要開直播，耗費不少寶貴時間。

企業家的顧忌很實際，他們在大陸、東南亞經商，自然必須與當地政府保持良好關係，為了給高雄實質建議，除了提到對方優點，也難免論及缺失，如果發言內容一股腦兒直播出去，誰還敢暢所欲言？

韓國瑜也出面解釋，先前雖曾說要依政黨比例邀議員進兩岸小組，但後來查詢《地方制度法》，才知道於法無據，因此改以顧問或邀請列席參與的方式，而昨日開會確實也是跨黨派共同出席，絕對沒有黑箱作業。

國民黨籍議長許崑源更意有所指暗諷，「我不可能把議會做得小小的。」他當場提議，工作小組未來每半年應到議會報告兩岸交流狀況，韓國瑜立刻表示同意。

2014年學生抗議審議《兩岸服貿協議》過程「黑箱作業」，一舉攻占立法院，「太陽花學運」看似全面勝利，但兩岸關係急轉直下，中南部農漁民多年來深受其害；從高雄鳳梨銷往大陸數據看來，2013年124公噸、260萬元，成長到去年2642公噸、6762萬元，顯示高雄水果在大陸市場需求龐大，不可能捨棄，如果兩岸互動友善，農民收益會更好。

韓國瑜競選時公開承認「九二共識」、宣示將與對岸南方城市經貿合作，在高雄獲得89萬市民認同，等於最新民意授權他前進大陸拚經濟，所謂「覺醒青年」是時候回歸現實接地氣，別再為了政治利益鄉，滿口公理正義。

(中國時報)