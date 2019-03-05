國民黨太陽亂鬥 沈富雄挺韓初選

2019年03月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

國民黨內太陽為爭2020總統大亂鬥，支持度高的王牌高雄市長韓國瑜則不表態，力挺韓國瑜出馬的前民進黨立委沈富雄昨自行幫韓代擬一份聲明稿，為韓2020參選總統解套，認為韓應參與國民黨黨內初選，並強調這是「不尋常的年代，做了不尋常的決定」。

韓國瑜目前民調支持度和網路聲量，在藍綠白諸群雄中都是最高，部分藍營支持者也力拱參選2020，國民黨雖已拍板黨內初選規則，但黨主席吳敦義仍保留「萬分之一」的徵召機會。此舉令王金平支持者不滿，有意為王發動連署，但王昨一再表示這是假議題，他才是最有能力團結國民黨者，並否認支持者在幫他連署，但王並未鬆口否認獨立參選的可能性。

挺韓國瑜參選的沈富雄，昨更進一步在臉書發出「為韓國瑜擬一份聲明稿」貼文，以韓國瑜為第一人稱，為韓代擬一份「四部曲」聲明，首先強調「不尋常的年代，我做了不尋常的決定」。

其次說明「將參加黨內初選，以免我被需要時，已經身在局外」，第三步是如果不再被需要，隨時可以退選，最後強調「成功不必在我，台灣不能失分」。

沈富雄認為，上列四條起承轉結，言簡意賅，如此一來，所有「徵召」、「換柱」、「門檻」、「二階段」等庸人自擾的設計化為多此一舉，「參選正當性」的假議題也會逐漸失去說服力。

文末並附註：「不被需要」的定義國民黨也可以討論，對此黨內應先取得共識，沈富雄也不忘替韓國瑜公開表示「我沒有私心，不會得隴忘（望）蜀」。

沈富雄的說法也得到多數網友支持，紛紛表示「沈大老說的很好。希望韓國瑜能登記參加黨內初選」「韓市長必須參加國民黨內初選，但我相信經過初選辯論之後，我認為朱立倫不一定會大輸韓市長，反而提高了朱市長的聲量」。

但也有高雄人表態反對，強調「你們到底誰多麼討厭高雄人，我們痛苦了20到30年，好不容易有一位好市長，你們就無所不用其極」。

(中國時報)