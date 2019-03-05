柯直言 我連要不要選都不知道

2019年03月05日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜近日都被各自支持者擁戴參選2020，媒體4日問柯，兩人常常「隔空對話」，是否在互相拉抬？柯文哲直言這是陰謀論，「民進黨拱韓，4個太陽就不見；國民黨拱柯，小英就受到威脅，天啊，我們兩個都是做自己而已！」

隨著明年大選腳步愈來愈近，除蔡英文總統爭取連任，藍營「太陽們」也陸續表態，但媒體上最受關注的仍是「北柯南韓」，包括柯韓互動及柯連續探訪前總統李登輝與陳水扁，頗有「棄英保柯」意味，甚至柯是否與無黨籍張善政合作，搶走淺藍選票，都受到各界關注。

柯文哲昨先表示，他見李登輝、陳水扁是很正常的事，卻被講成拉攏獨派、操縱棄保，不要整天這樣陰謀論、頭殼壞掉！

柯文哲說，自己每隔一段時間就會去看李登輝，但先前李剛好住院，他自己是不太喜歡當醫生去醫院看病人，問東問西造成醫生壓力，才等李登輝出院、身體恢復比較好再去拜訪；至於陳水扁，「我們是有特殊關係、是醫病關係」，反而過去一整年去高雄沒去看陳水扁比較不對勁，且扁當過市長、總統，問一問可以知道很多知識，拜訪不是壞事。

至於韓柯關係，有高雄議員解讀，「柯韓會」無法成局，是因兩人都是熱門的總統人選，現在並非碰面的好時機。對此，柯文哲直言，大家想太多，（碰面）自然就好，有什麼問題嗎？去每個地方也不見得要跟每個人見面，時間到了就會見面，交情也沒問題，奇怪，老是變問題？難道為了見面而見面，這樣很奇怪。

另外，有藍營人士擔心柯會與有意以無黨籍參選的前行政院長張善政合作，拉走淺藍選票，柯文哲則說，可以合作就合作，合作不是比競爭好嗎，但關於是否在2020合作，「我連要不要選都不知道，你們想那麼多？」

(中國時報)