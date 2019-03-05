綠委促檢討外交部 柯批stupid

2019年03月05日 04:10 中國時報 張潼 、 林宏聰 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲日前相繼進行城市外交，立委也很關心外交部的角色綠委羅致政4日在立法院要求外交部檢討，為何未安排以色列機場的貴賓室給台北市長柯文哲，如果沒安排，要求為此懲處駐外代表處官員；對此，柯文哲說，這就是小題大作，Stupid（笨蛋）！

羅致政認為，柯文哲坐在地上，他不會怪柯市長或北市府，但他會怪外交部失職，難道代表處沒辦法安排一個貴賓室嗎？或者台灣和以色列的關係壞到連貴賓室都安排不到？如果外交部沒有安排，應該懲處。對此，柯文哲直言小題大作，實在是「奇怪！stupid！」

柯文哲又PO臉書「誠摯感謝每一位在國外打拚的代表處同仁」。柯強調，這次去以色列，感謝代表處各方面協助，也在不利環境下為台灣在國際上努力；他直言，民意代表應把質詢焦點放在公眾利益議題上，而不是在國會殿堂關心他為何不用貴賓室。

另外，高雄市長韓國瑜訪問馬來西亞時，傳出被打壓導致無法見到吉隆坡市長。羅致政也提出質詢，外交部長吳釗燮說，我駐處了解應該原本有安排這個會面，但有臨時變卦，坦言不是很清楚是否被打壓。

針對吳釗燮說法，韓國瑜昨坦言，出訪星、馬與官方會面行程，市府沒向外交部提任何要求，因為這次出訪定位以商業為主，「對外交部駐馬來西亞、新加坡代表處協助，我們非常感謝！」

(中國時報)