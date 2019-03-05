日打臉小英 不考慮安保對話

2019年03月05日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

蔡總統日前接受《產經新聞》專訪時，呼籲日本與台灣進行安保對話。日本外務省相關人士在接受大陸《環球時報》訪問時對此表示，日本政府「不考慮」與台灣當局就安全保障領域進行對話。

日重申維持非政府關係

外務省相關人士重申，日本對台灣的基本立場是，遵守1972年簽署的《中日聯合聲明》，與台灣關係一貫維持著非政府間的實務關係，這點沒任何改變。

共同通信社客座論說委員岡田充斷言，安倍政府不可能與台灣進行安全保障保對話。岡田指出，安倍政府2018年實現與大陸總理李克強、國家主席習近平高峰會談，去年10月26日安倍訪陸時，與大陸國家主席習近平在釣魚台會見，習近平就說，現在中日關係已重回正長軌道，安倍則說，期盼開拓中日「化競爭為協調的新時代」，雙方達成「日中兩國互不構成威脅」等「3原則」，並簽署多項協議。

協議包括近日大陸國防部證實的，中日同意締結海上搜救協定（SAR），及年內召開中日海空聯絡機制會議，並設立溝通熱線，這項「熱線」已近完成階段。

同時，日本今年6月底將在大阪召開G20高峰會，屆時也將是習近平任國家主席實現首次訪日機會，並與安倍會見；且日本已表明，今秋將再邀習近平以「國賓」身分正式訪日。

受陸美貿易戰影響，大陸經濟明顯減速，日本對陸出口開始踩煞車。岡田認為，如果現在打台灣牌，對日本而言，在政治、經濟兩方面都會有不良影響，說不定還會打亂日本想穩定迎接平成的下一個新時代，同時要讓東京奧運舉辦成功的既定計畫。

蔡祭美日牌恐打錯算盤

岡田分析，蔡英文選擇接受美國CNN和日本《產經新聞》特定媒體專訪，是因她想表現出與大陸對抗必須有美日台「默認的同盟」的協助，此訊息可說主要是針對台灣選民。

另外，美國國會支持蔡英文競選連任的國會議員們，也計畫邀蔡赴美國國會演說。但因陸美貿易戰大陸方面大幅度妥協，美國總統川普也決定無限期延後對陸製品調高關稅，雙方可能暫時持續休兵狀態。日前在河內舉行2次美朝峰會破局，川普目前應無暇打「台灣牌」來挑釁大陸了。由此顯示小英現在打美、日牌，恐怕不會有太大效果。

(中國時報)