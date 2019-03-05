美麗島電子報董座炮轟！為拚連任 蔡英文不惜升高兩岸對峙
美麗島電子報董事長吳子嘉昨接受電台專訪表示，蔡英文總統將兩岸升高對峙變成一種選舉策略，已和之前推動的「維持現狀」完全不同，預言此舉將會失去中間選民選票。
吳子嘉昨接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，對蔡英文的兩岸政策，他說，目前無論是蔡還是民進黨，都是朝緊縮兩岸關係的方向走。
他說，蔡英文在上次總統大選前和上任初期曾提出「維持現狀」的論述，但他要將此列入決議文的提案卻未被討論，現在「辣台妹」將兩岸往緊縮方向走，升高對峙態度，變成一種選舉策略，與之前「維持現狀」的作法已完全不一樣。
吳子嘉認為，蔡的目標已非過半， 而是在「三角督」的選舉中，希望能贏得相對多數，不過蔡英文過去推「維持現狀」與兩岸和解的概念還可以拿到中間選民的選票，現在則是往深綠集中，可預見將無法再拿到白色選票。
吳子嘉也認為自己被民進黨開鍘的原因，是高調主張兩岸和解、針對陳菊幕僚趙嘉寶事件的黨內揭弊，吳子嘉難掩情緒「我在講這件事情時，民進黨居然敢開除我的黨籍」，直言離譜。
吳子嘉表示自己無意與「這些人」糾纏，但他也表示已找律師，敢開除黨籍就提告，表示身為20餘年黨員，「為了是非一定幹到底」；吳子嘉也表示，如因民調結果看不順眼，他強調不會退縮，且考慮民調發布頻率調整為一個月4次，「讓你更頭痛」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。