美麗島電子報董座炮轟！為拚連任 蔡英文不惜升高兩岸對峙

2019年03月05日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉昨接受電台專訪表示，蔡英文總統將兩岸升高對峙變成一種選舉策略，已和之前推動的「維持現狀」完全不同，預言此舉將會失去中間選民選票。

吳子嘉昨接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，對蔡英文的兩岸政策，他說，目前無論是蔡還是民進黨，都是朝緊縮兩岸關係的方向走。

他說，蔡英文在上次總統大選前和上任初期曾提出「維持現狀」的論述，但他要將此列入決議文的提案卻未被討論，現在「辣台妹」將兩岸往緊縮方向走，升高對峙態度，變成一種選舉策略，與之前「維持現狀」的作法已完全不一樣。

吳子嘉認為，蔡的目標已非過半， 而是在「三角督」的選舉中，希望能贏得相對多數，不過蔡英文過去推「維持現狀」與兩岸和解的概念還可以拿到中間選民的選票，現在則是往深綠集中，可預見將無法再拿到白色選票。

吳子嘉也認為自己被民進黨開鍘的原因，是高調主張兩岸和解、針對陳菊幕僚趙嘉寶事件的黨內揭弊，吳子嘉難掩情緒「我在講這件事情時，民進黨居然敢開除我的黨籍」，直言離譜。

吳子嘉表示自己無意與「這些人」糾纏，但他也表示已找律師，敢開除黨籍就提告，表示身為20餘年黨員，「為了是非一定幹到底」；吳子嘉也表示，如因民調結果看不順眼，他強調不會退縮，且考慮民調發布頻率調整為一個月4次，「讓你更頭痛」。

(中國時報)