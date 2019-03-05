日打臉小英 不考慮安保對話！新聞透視》沒實力卻硬幹 拿台灣陪葬

2019年03月05日 04:10 中國時報 崔慈悌

2020大選逼近，為爭取黨內初選勝出，蔡英文藉升高兩岸緊張情勢，凝聚綠營民心用意明顯。不過從小英提台日安保對話，隨即遭日方打臉顯見，外交講求現實，沒實力非要與陸對幹，恐將堵死台灣出路。

扁執政時期兩岸陷緊張，馬政府上任後逐漸拓展兩岸關係，也讓兩岸成為過去國民黨強項。為爭取中間選民，蔡英文在上次總統大選中，避開兩岸衝突點，強調「維持現狀」，果然成功吸納選票。

惟小英上台後未能維持馬「承認九二共識」現狀，對岸不斷施壓，加上蔡和民進黨民調直直落，導致去年九合一大敗，也讓獨派大老找到逼宮小英退選2020理由。

為取得2020黨內初選「入門票」，蔡鋌而走險，大打「兩岸牌」，從「辣台妹」撿到槍，嗆大陸領導人習近平，到日前接受產經專訪，公開喊話與日「安保對話」，無疑是要透過兩岸緊張衝突，凝聚民進黨內的支持。

前總統李登輝和陳水扁競選總統時，都曾面臨對岸在台海試射飛彈和演習，透過與對岸對嗆，塑造「勇敢捍衛台灣」形象，最終贏得勝選，小英大打兩岸衝突牌，就是看準並複製扁李經驗；而拉攏美日兼嗆陸，則是選戰一體兩面策略。

但無論美日，都不想照小英劇本走。外交部長吳釗燮早在去年就曾倡議台日安保對話，日方根本不理，這次小英重提，讓不想與陸撕破臉的日本外務省不再沉默，直接打臉。

「安保對話」屬敏感戰略層級，高度隱密為宜，「只能做不能說」，吳釗燮和蔡英文公開拿出來說，反倒逼使日本官方不得不對外澄清。

國際外交比實力，台灣要爭取國際空間原就艱難，須與各方維持最大善意，尤其是大陸。但蔡政府反其道而行，不僅與陸唱反調，且公開高調呼籲美日進行政府間對話，豈非是自討苦吃。為選票非要與大陸對幹，只會堵死自己，讓台灣被迫從世界舞台逐步退出。

(中國時報)