汽車、傳產 10年內痛失競爭力

2019年03月05日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

「東協10+6」《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），預計最快11月達共識協議、預定年底結束談判；學者表示，台灣加入「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP）困難重重，成為RCEP成員更無望，鄰近國家自貿聯盟將台灣摒除在外，不僅國際關係邊緣化，在關稅壁壘下，恐怕不到10年，汽車、傳統產業將痛失競爭力。

RCEP涵蓋大陸、日本、韓國、印度等國，市場人口約占世界一半，GDP占全球總量3成，經濟圈規模與影響力超過CPTPP。文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸表示，當RCEP達成共識後，在低或零關稅效益下，台灣汽車產業受到的衝擊將最明顯，機械、五金、家具、化工、汽車零組件等產業無一倖免，現有競爭力將消失殆盡。

杜紫宸以汽車產業為例說，現在汽車工業將進入電動車時代，假設鄰近國家汽車關稅從現有20％至40％水準，降至10％以下，台灣仍維持原有關稅水準，國產車怎可能有出口外銷機會。

反觀加入RCEP的韓國或日本，本就有汽車工業技術，將生產線轉移到人工便宜的泰國，不僅有東南亞廣大內需市場，生產基地還可從40萬輛擴充到100萬輛規模，在「聚集效益」下，不僅大幅降低生產成本，汽車還能在16個會員國流通，當汽車大廠生產、銷售管道逐步整合後，台灣單一車款生產量仍維持6萬輛，競爭力肯定消失殆盡。

由於大陸是主要成員關係，政府對加入RCEP無積極作為，但台灣強烈表達加入CPTPP意願，也尚未有明確進展，杜紫宸認為，台灣若兩大皆空，台商將不會坐以待斃，有出口障礙的傳產將被迫南向、外移，產業再度面臨外移危機，幸好國內資通訊產業，在WTO資訊科技協定（ITA）架構保護下，受到的影響微乎其微。

(中國時報)