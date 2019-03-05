缺席疫苗會議 外長稱不願被矮化

2019年03月05日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

世界衛生組織上月21日在北京舉行流感疫苗選株會議，我方直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及派員參加。對此，外交部長吳釗燮昨在立法院受訪時表示，世衛組織這次的行政作業要透過北京，而且直到最後一刻才能知道能否參加，對此感到遺憾，希望世衛組織就此事檢討。吳備詢時也補充，如果先提早去等，或是接到通知才去，會被覺得是接受世衛組織與中國大陸矮化我方的做法。

吳釗燮昨說，世衛組織成立的宗旨是全人類都能獲得衛生醫療照顧，但台灣人民卻被排除在外，從這點來看，世衛組織有檢討必要；外交部仍在努力今年WHA的進程，將不斷爭取理念相近國家支持。

綠委陳曼麗昨在外交國防委員會質詢時問，雖然當天凌晨收到通知，但北京離台灣不遠，難道不能臨時張羅機票或先在那邊等待嗎？

吳釗燮回應說，其實這是原則問題，就是我方的專家、官員去參加會議時，要經過中國大陸同意？我方應該是透過WHO申請去參加，如果事事都要經過北京同意，「我們沒法接受的」。

吳釗燮也補充，另一點是參加專家技術會議，卻要等到最後一刻才知道，為何不能讓我方專家提早知道、準備？如果先提早去等，或是接到通知才去，會被覺得我們接受世衛組織與中國大陸矮化我方的做法。

綠委林靜儀質詢問，是否從2005年後，WHO和大陸簽署備忘錄後都是此情形？吳釗燮坦言，2005年備忘錄後大部分都是，我方雖透過美國等國家向WHO表達，不能和單一國家簽署備忘錄，卻去規範其他國家；而WHO現在邀請台灣通常都是透過北京，這做法我沒辦法接受。

針對台灣未出席這場會議，蔡總統昨表示，該會議因政治考量，導致台灣無法參與。不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞。我們已表達強烈抗議。

(中國時報)