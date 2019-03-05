反同斥蘇玩弄文字遊戲

2019年03月05日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

行政院上月提出同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，讓反同團體認為不符去年公投結果。幸福盟表示，該草案大量準用民法，就是等同於適用民法，認為政府若強行通過草案，根本就是踐踏民意，恐會影響2020總統大選，將提出「公投第12案施行法草案」讓立委連署，預計這周就會有連署結果，今（5）日也將赴立院抗議。

執政黨硬通過 違背公投

幸福盟理事長曾獻瑩表示，行政院提的專法完全違背已通過公投第十案內文「婚姻應限定一男一女結合」，且同志團體提的公投也被民意否決，但執政黨卻自行研擬專法草案，甚至利用立委優勢人數，要在本會期強行通過立法，這種違反公投的行為是瀆職、投機取巧，預計今天除了到立法院、行政院抗議外，也要向法院提告行政院瀆職，也不排除向監察院提出陳情，要求彈劾失職官員。

今赴立院抗議 擬控瀆職

蘇貞昌院長在政院草擬專法草案後，發表一番「同性戀是天生自然……不可能因為治療而使同性戀者變成異性戀」談話，也引發愛家公投者反彈，質疑蘇貞昌玩文字遊戲，違反公投原意，根本是踐踏民意。

幸福盟提出同性專法「公投第12案施行法」讓立委連署，符合公投第意旨12案，「是否同意以民法婚姻規定以外形式保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」依該公投法案內容，明確定義同性結合為「家屬關係」，而非民法中的婚姻關係，也保障醫療、監護小孩、繼承等權益。

修改草案 提出立委連署

曾獻瑩表示，因這周還在連署，不方便公布哪些立委連署，預計本周五（8日）連署完畢，下周一送立院。

曾獻瑩指出，會有這樣的訴求不是要完全否決同婚，而是有公投通過在先，行政院卻沒有傾聽反同團體的意見，是「封殺討論的空間」，這種專橫的做法，民主進步黨可以說是變成「民主退步黨」，不尊重公投結果。

(中國時報)