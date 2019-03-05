挺同反批不要得寸進尺
針對反同團體提草案，同志團體認為，行政院提出的748草案已經是專法形式，且公投不能推翻大法官748釋憲，保障同性二人結婚自由，但反同團體提出的公投還要拘束立法形式，根本是「得寸進尺」，是挾持公投結果施壓政府，呼籲反同團體不要說謊，自打嘴巴。
挾持公投施壓政府
台灣伴侶權益推動聯盟理事長許秀雯表示，行政院提出的草案就是專法形式，大法官748釋憲案效力等同於憲法，是要保障同性戀者可選擇與誰結婚自由，「司法院釋字第748號解釋施行法草案」不但符合大法官的解釋，理由書也很清楚；但反同團體卻要以公投拘束立法形式與內容，痛批反同團體是「吃人夠夠」。
公投不能推翻釋憲
許秀雯說，反同團體這種排擠的心態不可取，「總要留一條路給人家走」，公共政策上應要有平等法律制度，公投不能牴觸釋憲，反同團體要立委連署是在增加政治籌碼，甚至行政院提出的草案認為是政治上的妥協，台灣社會應該要繼續往前走，弭平對立，同時呼籲立委不要被蒙蔽，做出正確決定。
呼籲立委勿被蒙蔽
婚姻平權大平台召集人呂欣潔指出，同志團體爭取同婚，行政院也提出符合社會共識的專法，但反同團體仍繼續紛擾撕裂台灣，在同婚議題上若一直沒辦法找到共識，非社會之福；反同團體若繼續僵持下去，在今年5月24日前沒通過專法，依照大法官748號釋憲，就可直接適用民法結婚，因此盡快通過行政院版的專法是最好選擇。
為與反同團體抗衡，呂欣潔說，因立委可能不了解同志團體困境，婚姻平權大平台將持續遊說立委支持行政院版草案，不分黨團都會聯繫，也不排除大動員等更多行動，不過還是希望能維持平和風氣，不再引起紛爭。
(中國時報)
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