同婚專法 今立院攻防戰

2019年03月05日 04:11 中國時報 季節 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

立法院民進黨團今擬將同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》提交逕付二讀。民進黨團總召柯建銘昨表示，今早會先舉行黨團會議討論，原則上朝「逕付二讀」方向處理；民進黨團也會等其他版本一起逕付二讀，不至於出現一個在委員會審查，另一個卻在朝野協商的情況。

由於下一代幸福盟今在立法院外有記者會，立法院昨晚已在大門放置柵欄，避免今天可能產生衝撞。

國民黨立法院黨團昨表示，此事必須謹慎，黨團今將召開大會確認立場，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則質疑行政院做法不負責任，應廣納社會大眾意見。

反同團體、下一代幸福盟昨拜會藍黨團，擬透過藍委賴士葆提出《公投第12案施行法》專法草案，且藍、綠委都有人連署，最快下周二將在程序委員會提案。

外傳張廖萬堅、陳素月、林岱樺、黃國書及陳歐珀等綠委也連署賴士葆擬提版本，柯建銘表示，民進黨團對於同婚的議題持開放態度，沒有強制用黨紀要求。

柯建銘說，政院版若已逕付二讀，民進黨團希望若有其他版本，也應該逕付二讀一起併案協商；他會勸國民黨走一樣的程序，「會等他們版本一起進來」，不至於出現一個在委員會審查，另一個卻逕付二讀。

國民黨團書記長吳志揚昨表示，同婚專法草案一定要謹慎、認真地審查，各方面社會溝通要做好，也不能違反公投的結果，黨團今將開會確認對此案的最終立場。

李鴻鈞表示，司法院大法官在2017年5月24日作出釋字第748號解釋，與2018年11月24日的公投結果顯然並不相同，但行政院提出一個急就章草案，倉促送到立法院，這是不負責任的作法。他呼籲行政院應該廣納社會大眾意見，不要造成社會更大的對立！

李鴻鈞指出，雖然公投法結果在法律位階上低於大法官解釋文，不過，公投結果是直接民意展現，社會已在「同婚/反同婚」議題上造成撕裂與對立，行政院提出草案內容並沒有好好檢視與省思，贊成同婚者不滿意、反對同婚者也不滿意，此舉顯然是要快速「清理戰場」，這是不負責的作法！

(中國時報)